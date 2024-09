Rachel Zoe et Rodger Berman annoncent leur divorce après 26 ans de mariage

Rachel Zoe et Rodger Berman vont se séparer après 26 ans de mariage, a annoncé le couple lundi.

« Après 33 ans de vie commune et 26 ans de mariage, Rodger et moi avons pris la décision mutuelle de mettre fin à notre mariage. » le couple a écrit dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux de Zoe. « Nous sommes incroyablement fiers de la famille aimante que nous avons créée et de nos innombrables souvenirs ensemble. »

« Notre priorité numéro un a toujours été et sera toujours nos enfants. Nous nous engageons à co-élever nos garçons et à continuer à travailler ensemble au sein des nombreuses entreprises que nous partageons. Nous demandons le respect de la vie privée pendant cette période où nous naviguons dans ce nouveau chapitre », ont-ils ajouté.

Ils ont signé leur déclaration ensemble « avec amour et gratitude ».

Zoe et Berman sont connus comme un couple puissant dans le domaine de la mode, Berman étant le cofondateur et co-PDG de Rachel Zoe Inc. Leur relation était l’un des centres d’intérêt de la série Bravo Le projet Rachel Zoequi a duré de 2007 à 2013, et Lifetime À la mode en retard avec Rachel Zoe en 2015. Le couple partage deux fils, Skyler, 13 ans, et Kaius, 11 ans.

En 2021, Zoe et Berman ont parlé à Personnes à propos de leur point de vue sur les relations en ce qui concerne leur podcast, Travaille pour nous« Nous ne prétendons pas être des experts en relations humaines, mais nous comprenons vraiment les gens et les relations », a déclaré Zoe. « Tout le monde, peu importe qui ils sont, est dans une relation. Peu importe le type de relation : c’est un mariage, c’est une relation amoureuse, c’est une relation entre meilleures amies, c’est une relation mère-fille, c’est une relation entre collègues. »