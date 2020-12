Rachel Zoe a déclaré qu’elle était « brisée et engourdie » après que son fils de neuf ans soit tombé à 12 mètres d’une remontée mécanique.

La créatrice de mode, 49 ans, a révélé lundi dans son histoire Instagram que son enfant plus âgé, Skyler, qu’elle partage avec Roger Berman, a été transporté d’urgence à l’hôpital après son accident dimanche.

Elle a posté une photo du petit garçon dans son lit d’hôpital portant un masque facial alors qu’il posait les mains levées pour la caméra.

Rachel a écrit: « Donc je ne partage généralement pas comme ça, mais je poste ceci pour rappeler à tout le monde à quel point la vie est fragile et comment elle peut tourner en une minute.

«C’est Sky hier aux urgences et je partagerai ce qui s’est passé quand je me sentirai plus prêt.







(Image: WireImage,)







(Image: Rachel Zoe / Instagram)



« Le résultat est que Sky va très bien et le garçon le plus courageux que j’aie jamais connu, mais @rbermanus et moi sommes bouleversés et engourdis mais nous nous sommes réveillés aujourd’hui avec gratitude pour un miracle que Sky est en sécurité et OK. »

Rachel, qui partage également son fils Kaius, sept ans, avec son mari, a révélé plus tard ce qui était arrivé à ses abonnés Instagram.

Elle a poursuivi: « Sky est tombé à 40 pieds d’une remontée mécanique hier, ce qui aurait pu être facilement évité si l’opérateur avait arrêté l’ascenseur quand il a vu que Sky n’était pas allumé depuis le départ et @rbermanus hurlant d’arrêter l’ascenseur.







(Image: Rachel Zoe / Instagram)



« Inutile de dire que par miracle et que les héros de la patrouille de ski qui ont rapidement mis un tapis sous lequel ils pensaient qu’il tomberait finalement sauvé sa vie ou de ce qui aurait pu arriver.

« Sky est de bonne humeur mais endolori et un peu secoué, mais sinon un champion courageux.

« Maman et papa ont été marqués à vie mais Sky voulait dire ça. »

Elle a ensuite filmé Sky en train de parler à la caméra, en disant: « Salut tout le monde. Je vais bien, juste endolori.







(Image: Rachel Zoe / Instagram)



« Pour te montrer que je vais bien, je vais me lever – regarde, je peux me lever – et je peux marcher. Tu vois, je vais totalement bien, c’est juste que j’ai un peu mal et je suis un peu blessé, mais je vais bien. «

Zoe a poursuivi: « @rbermanus et moi n’avons jamais été aussi reconnaissantes d’avoir vu votre enfant [do] les tâches les plus simples de marcher, de parler et de rire

«À vrai dire, Sky était plus courageux alors [sic] l’un ou l’autre de nous et nous continuons à nous embrasser, à le serrer dans nos bras et simplement à le regarder jusqu’à nouvel ordre … à nous embrasser davantage aujourd’hui. «