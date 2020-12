Rachel Zoe parle d’une expérience déchirante au cours du week-end, au cours de laquelle son fils de 9 ans, Skyler, est tombé à 12 mètres d’une remontée mécanique.

L’incident a envoyé son fils aux urgences et l’a laissée, ainsi que son mari, Rodger Berman, «marqués à vie», a écrit lundi la créatrice de mode dans ses stories Instagram.

« Je poste ceci pour rappeler à tout le monde à quel point la vie est fragile et comment elle peut tourner en une minute », a-t-elle écrit, en plus de publier une photo de Skyler aux urgences dimanche.

Selon le créateur de mode, la chute de Skyler «aurait pu être facilement évitée si l’opérateur avait arrêté l’ascenseur alors qu’il voyait que le ciel n’était pas allumé depuis le début» ou si l’opérateur avait entendu les cris de Berman pour arrêter l’ascenseur.

« Inutile de dire que par miracle et que les héros de la patrouille de ski qui ont rapidement mis un tapis sous lequel ils pensaient qu’il tomberait finalement sauvé sa vie ou de ce qui aurait pu arriver », at-elle poursuivi.

Zoe a ajouté que Skyler est « en sécurité et OK », bien qu’elle et Berman soient « brisés et engourdis ».

« Sky est de bonne humeur, mais endolori et un peu secoué, mais sinon un champion courageux », a-t-elle écrit.

Zoe a également partagé une vidéo de Skyler, qui a dit qu’il se sentait mal mais surtout bien en sortant du lit et en se promenant.

« Salut tout le monde, » dit-il. « Je vais bien. J’ai juste mal. Et pour te montrer que je vais bien, je vais me lever – Regarde, je peux me lever! Et je peux marcher, et je vais totalement bien. C’est juste j’ai un peu mal. J’ai un peu mal, mais je vais bien. «

Zoe a terminé ses histoires sur Instagram en écrivant qu’elle et Berman « n’ont jamais été aussi reconnaissants » de voir leur fils marcher, parler et rire à nouveau.

«À vrai dire, Sky était plus courageux (que) l’un ou l’autre de nous et nous continuons à nous embrasser, à le serrer dans nos bras et à le regarder simplement jusqu’à nouvel ordre», écrit-elle. « étreins encore plus tes bébés de notre part aujourd’hui. »

Berman et Zoe partagent également un fils de 7 ans nommé Kaius.

