Rachel Zoe se sent très reconnaissant cette saison des fêtes après son fils de 9 ans Skyler a été hospitalisé à la suite d’une chute de 40 pieds d’une remontée mécanique.

Le lundi 21 décembre, le créateur de mode a évoqué le moment déchirant sur Instagram, écrivant qu’elle se sentait obligée de partager l’expérience de sa famille pour rappeler aux gens «à quel point la vie est fragile et comment elle peut changer en une minute». Rachel a partagé une photo de Skyler dans un lit de salle d’urgence, promettant de divulguer les détails lorsqu’elle se sentirait «plus prête». À l’époque, la personnalité de la télé-réalité a déclaré qu’elle avait été «brisée et engourdie» par les événements du week-end.

Cependant, la maman est retournée sur Instagram quelques heures plus tard, écrivant qu’elle n’avait « jamais ressenti plus d’amour » de ses followers qu’aujourd’hui. «Sky a lu chaque message et est si heureuse et reconnaissante comme moi que cela signifie tout de ressentir l’amour et la guérison venir de cette façon», a écrit Rachel. « Beaucoup d’entre vous demandent ce qui s’est passé et en bref sans trop de détails que je partagerai une fois prêt, le voici .. »