Rachel Zegler révèle la peur du cancer du sein à 19 ans : « La semaine la plus effrayante de ma vie »

Rachel Zegler a partagé des détails sur l’une des semaines les plus traumatisantes de sa vie.

L’actrice de 21 ans, connue pour son rôle principal dans “The West Side Story”, a partagé une histoire sur Instagram au cours du week-end à propos d’une procédure de biopsie qu’elle a subie à 19 ans. La publication a été partagée temporairement via Instagram Stories et comportait une photo de une cicatrice sur Zegler.

“Il y a deux ans, j’ai trouvé une grosseur dans mon sein et j’ai traversé ce qui a sans aucun doute été la semaine la plus effrayante de ma vie”, a déclaré Zegler dans le post, selon People Magazine.

“Aucun OB/GYN ne prenait de nouveaux patients en raison de l’arriéré de la pandémie, mais j’ai eu la chance d’avoir les soins de mon pédiatre qui m’a prescrit une échographie, ce qui a conduit à une procédure de biopsie en ambulatoire”, a-t-elle ajouté. “Heureusement, c’était bénin.”

“Et maintenant, la cicatrice me rappelle de vérifier régulièrement mes seins pour toute croissance irrégulière – le fibroadénome dans mon sein gauche est un phénomène courant mais néanmoins extrêmement effrayant à trouver. Une détection précoce sauve des vies !!! Vérifiez la viande de vos seins :), ” a poursuivi Zegler.

Le cancer du sein est le deuxième cancer le plus fréquent chez les femmes aux États-Unis, selon les Centers for Disease Control and Prevention. En 2019, 264 000 nouveaux cas de cancer du sein féminin ont été enregistrés par l’agence, et plus de 42 000 femmes sont décédées de la maladie.

En 2021, Zegler est devenue célèbre après avoir été acclamée par la critique pour sa performance dans “West Side Story” et est devenue la plus jeune récipiendaire du Golden Globe Award de la meilleure actrice à 20 ans. Dans le passé, Zegler a utilisé les réseaux sociaux pour parler ouvertement de sa santé physique et mentale, tweetant en 2018 : “Bonjour. Je m’appelle Rachel. Je souffre d’anxiété et de dépression, et je me sens parfois dépersonnalisée/dissociée de la réalité. Je suis une travail en cours. Je trouve le terrain d’entente entre moi et mon esprit. Et ça suffit.

Elle est sur le point de jouer le rôle principal du prochain film de remake en direct de Disney « Blanche-Neige » aux côtés de Gal Gadot et Martin Klebba.

