Rachel Zegler parle de « Blanche-Neige », des réactions négatives au casting « réveillé »

Lorsque Disney en 2021 a annoncé que Rachel Zegler jouerait le rôle principal dans sa renaissance de « Blanche-Neige », certains consommateurs se sont engagés à boycotter le film pour son casting « réveillé ». Pour eux, un acteur colombien n’était pas qualifié pour jouer une princesse avec un historique canonique de « peau blanche comme neige ».

La production s’est donc tournée vers une autre histoire.

« Cela revient à une autre version de » Blanche-Neige « », a déclaré Zegler. Variété dans une interview publiée mercredi, « où elle a survécu à une tempête de neige survenue lorsqu’elle était bébé ».

« Le roi et la reine ont donc décidé de l’appeler Blanche-Neige pour lui rappeler sa résilience », a-t-elle déclaré. Et résiliente, l’actrice de 23 ans a été au milieu des réactions négatives qu’elle a reçues depuis qu’elle a accédé au rôle.

Quelques heures après l’annonce du casting de Disney, Zegler s’est apparemment adressé à ceux qui s’opposaient à l’idée d’une Blanche-Neige Latina, écrivant dans un post X supprimé depuis : « Oui, je suis blanche comme neige, non, je ne blanchis pas ma peau pour le rôle. »

Le débat sur le casting de Zegler a éclaté à plusieurs reprises depuis, notamment après une série d’interviews sur le tapis rouge en 2022 dans lesquelles l’acteur de « West Side Story » a déclaré que son interprétation de la princesse emblématique ne passerait pas ses journées à se lamenter sur un homme. Elle a également souligné plusieurs éléments obsolètes du film de 1937, notamment le fait que le prince « traque littéralement » Blanche-Neige.

Les fans inconditionnels ont interprété l’analyse de Zegler comme un « dédain » pour le classique d’animation – une preuve supplémentaire qu’elle n’était pas faite pour le rôle.

« En toute honnêteté, cela m’a rendu triste que cela ait été pris de cette manière, car je crois que les femmes peuvent tout faire. Mais je crois aussi qu’ils peuvent le faire tout« , a déclaré Zegler Variété . « L’histoire d’amour est très intégrale. Beaucoup de gens ont écrit que nous ne faisions pas [that storyline] plus – nous faisions toujours ça; ce n’était tout simplement pas ce dont nous parlions ce jour-là.

Les critiques ont refait surface l’année dernière, après la Courrier quotidien a publié des photos non officielles prises sur le tournage du film. Sur les photos, une remplaçante de Zegler a été photographiée avec son groupe d’amis des bois – dont certains ont interprété la diversité en termes de taille et d’origine ethnique comme une version « politiquement correcte » des « Sept Nains » originaux. L’idée de choisir des personnages petits s’était déjà révélée controversée après que Peter Dinklage, lauréat d’un Emmy, ait dénoncé « l’hypocrisie » de Disney étant « très fier de choisir une actrice latino pour incarner Blanche-Neige » tout en racontant une histoire « arriérée » qui fait des caricatures de nains.

Les photos ont suscité davantage de critiques sur les réseaux sociaux de la part de personnes mécontentes de la diversité du casting, y compris celui de Zegler, et de l’écart par rapport au canon classique de l’histoire.

À cette époque, Zegler a remercié ses fans pour l’avoir défendue tout en demandant qu’elle ne soit plus taguée dans ce « discours absurde », écrivant sur les réseaux sociaux, « je ne veux vraiment, vraiment pas voir cela ».

Elle a également posté des photos d’elle en costume de Blanche-Neige lorsqu’elle était petite, écrivant : « J’espère que chaque enfant sait qu’il peut être une princesse quoi qu’il arrive. »

La nominée aux Golden Globes a reçu le soutien non seulement de ses fans, mais aussi de ses collègues princesses Disney, dont Halle Bailey, qui a également été scrutée pour avoir joué une Ariel portant des locs dans la version 2023 de « La Petite Sirène ».

« Nous t’aimons tellement… vraiment la princesse parfaite », a-t-elle écrit à Zegler l’année dernière sur X .

Lors de la première de « La Petite Sirène » en mai 2023, Bailey avait un message pour les jeunes filles qui regardaient : « J’espère juste qu’elles savent qu’elles en valent la peine et que nous méritons d’être dans ces espaces. J’espère qu’ils se voient à travers moi à l’écran. Je suis juste reconnaissant d’être ici.

La légende du R&B Brandy, qui a joué Cendrillon en 1997, a fait écho au sentiment de Bailey dans un e-mail adressé à Variety. Dans ce document, elle conseillait à Zegler de se souvenir de son véritable public.

« Vous n’assumez pas ce rôle pour vous conformer au moule des critiques », a déclaré Brandy. « Vous faites cela pour chaque petite fille colombienne qui ne se voit pas encore dans un rôle de princesse Disney. Vous faites cela pour la petite fille que vous étiez autrefois, qui a grandi sans cette représentation de sa culture colombienne. Vous lui montrez que tout est possible pour quelqu’un qui lui ressemble, et que c’est le métier le plus important au monde.

« J’ai grandi dans une maison où que était Cendrillon », a déclaré Zegler à Variety à propos du portrait de Brandy de la gouvernante devenue royale.

« L’esprit d’un enfant est la chose la plus étonnante », a-t-elle poursuivi, « où il se dit : « OK, c’est Cendrillon ». Mais la Cendrillon aux cheveux blonds, aux yeux bleus et à la robe bleue du dessin animé des années 1950 est aussi Cendrillon. De plus, Hilary Duff est Cendrillon dans « A Cinderella Story ».

« J’ai pu comprendre ces choses dès mon plus jeune âge », a-t-elle déclaré au média, et elle est convaincue que ses téléspectateurs feront de même.

« Blanche Neige » sortira en salles en mars prochain après avoir été retardé d’un an en raison de la grève des acteurs de 2023.