Crédit d’image : Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Shutterstock / AFF-USA/Shutterstock

Les chances sont toujours en leur faveur ! The Hunger Games : La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents actrice Rachel Zegler a fait l’éloge de la star originale de la franchise, Jennifer Lawrencetandis que le duo posait pour une photo ensemble lors de la Fashion Week de Paris.

« C’est une vraie mère », a écrit Rachel, 22 ans, dans une vidéo qu’elle a partagée via ses histoires Instagram le mardi 26 septembre. Blanc comme neige star et oscarisée, 33 ans, souriant pour une photo lors du défilé de mode Dior plus tôt dans la journée. À la manière typique de Jennifer, elle a semblé faire une blague, faisant rire Rachel alors que les caméras clignotaient. Les deux femmes étaient superbes dans leurs tenues respectives. Jennifer portait un chemisier boutonné blanc et un pantalon noir, tandis que Rachel portait une longue robe noire et rose brodée de papillons.

une mère pour beaucoup. une mère pour moi pic.twitter.com/96ep8DaWIX – Rachel Zegler (elle/elle/la sienne) (@rachelzegler) 26 septembre 2023

Rachel a ensuite suivi via X – anciennement connu sous le nom de Twitter – avec le même vidéo, écrivant : « Une mère pour beaucoup. Une mère pour moi. Les fans ont rapidement envahi la section commentaires du tweet pour se réjouir de la rencontre de Jennifer et Rachel.

« Katniss et Lucy traînent ensemble ! Nous aimons le voir ! a commenté un utilisateur des médias sociaux, faisant référence au personnage de Jennifer, Katniss Everdeen, de Les jeux de la faim films et le personnage de Rachel, Lucy Gray Baird, du prequel de 2023. Le nouveau film devrait sortir en salles le vendredi 17 novembre.

D’autres se sont également demandés de quoi les deux avaient parlé, un fan écrivant: « J’attends de vous que vous nous disiez de quoi vous avez discuté. »

Jennifer est rapidement devenue célèbre en 2012 après avoir joué dans le premier Jeux de la faim film. Bien qu’elle ait ensuite dirigé d’innombrables films et remporté de nombreuses distinctions, la Pas d’émotions fortes L’actrice revient encore sur son expérience de travail sur les films d’action pour jeunes adultes. En juin, Jennifer a révélé qu’elle reprendrait « totalement » son personnage si on lui en donnait l’occasion.

« Si Katniss pouvait un jour revenir dans ma vie, à 100 pour cent », a déclaré le natif du Kentucky. Variété à l’époque.

Pour sa part, Rachel, originaire du New Jersey, s’est fait connaître après avoir joué dans plusieurs productions scéniques au lycée. En 2019, elle a été écartée parmi 30 000 autres actrices pour jouer le rôle de Maria dans Steven Spielbergl’adaptation cinématographique de West Side Story.

Avant d’être choisie pour le prochain film de la préquelle de Suzanne Collins, Rachel a d’abord refusé le rôle, a-t-elle révélé dans une interview sur le podcast « Happy Sad Confused » en juin.

«Je venais d’arriver à Londres [to film Snow White], et je voulais disparaître parce que j’étais si loin de chez moi pour la première fois », se souvient-elle. «Et j’étais loin de tous ceux que je connaissais et aimais, et j’ai dit ‘non’. Je l’ai regretté dès que je l’ai dit.