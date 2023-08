Rachel Zegler a déclaré que Blanche-Neige ne serait pas « sauvée par un prince ». Certains fans de Disney ne voulaient pas l’entendre

En 1937, Blanche-Neige de Walt Disney chantait « Un jour, mon prince viendra ». Récemment, l’acteur qui devait jouer le rôle dans un remake moderne a fait remarquer que sa version n’attendrait pas de prince, déclenchant une tempête de controverses en ligne.

Rachel Zegler a déclaré qu’elle était ravie d’apporter « une nouvelle touche moderne à Blanche-Neige » dans une interview accordée en septembre 2022 à Variety.

« Nous avons absolument écrit une Blanche-Neige qui ne sera pas sauvée par le prince », a déclaré Zegler à propos du film, qui ne sortira pas avant l’année prochaine. Au lieu de cela, a-t-elle dit, Blanche-Neige deviendrait le leader qu’elle a toujours été censée être.

REGARDER | Rachel Zegler parle de sa version de Blanche-Neige :

Des extraits de l’interview ont récemment refait surface sur les réseaux sociaux, où les gens ont réagi aux changements annoncés par Zegler pour Blanche-Neige – la première princesse Disney à orner le grand écran dans le long métrage d’animation de 1937. Blanche Neige et les Sept Nains.

Un TikToker, @cosywithangie, a déclaré dans une vidéo que « toutes les femmes ne veulent pas être une leader… et ce n’est pas grave ».

« Ce n’est pas parce qu’une femme valorise quelque chose de différent qu’elle perd de sa valeur », a-t-elle écrit dans son post TikTok. « Écrivez des histoires sur TOUTES les femmes et décrivez-les TOUTES comme étant précieuses et dignes, au lieu d’essayer de les façonner en une image spécifique de ce que vous jugez digne. »

La réaction négative que Zegler a reçue pour ses commentaires sur un film qui n’a même pas de bande-annonce montre les défis que Disney rencontre lorsqu’il s’agit de réaliser des films pour un public moderne – l’importance de présenter une distribution diversifiée et des personnages féminins avec de la profondeur sans s’aliéner ceux-ci. qui aiment les films originaux, avec leurs princesses plus archétypales et leurs fins de contes de fées traditionnels.

Protéger les histoires chères

Rebecca Rowe, professeur adjoint de littérature jeunesse à la Texas A&M University Commerce, convient que si Blanche-Neige veut avoir une romance, elle devrait en être capable.

« Le problème est que lorsque vous n’avez que quelques personnages féminins, alors chaque personnage féminin doit avoir du poids et doit signifier tellement de choses différentes. »

Greta Gerwig, qui a co-écrit et réalisé Barbieco-écrit Blanc comme neige aux côtés d’Erin Cressida Wilson. Barbiesorti le 21 juillet et qui a rapporté plus d’un milliard de dollars, a abordé ce sujet lorsque l’acteur Le personnage d’America Ferrera a donné un monologue puissant sur le fait d’être une femme.

Kim Snowden, professeur adjoint au Social Justice Institute de l’Université de la Colombie-Britannique, affirme que demander à quelqu’un comme Gerwig d’écrire le scénario est une indication que Disney est disposé à raconter l’histoire d’une manière différente.

« J’espère que ce que nous avons vu avec Barbiece genre de nostalgie et de protection de cette chose qui est tant aimée, mais aussi de l’ouvrir d’une manière qui nous permet de la voir différemment, c’est génial.

« La plupart des gens peuvent comprendre que l’histoire doit être mise à jour », a déclaré Snowden. « [It] ne remplace pas l’ancien, et il existe de nombreuses façons de s’engager dans ce domaine sans avoir à cibler Rachel Zegler. »

Une partie du vitriol en ligne adressé à Zegler, qui est Latina, a pris des tons racistes. Quelques années plus tôt, Lily James, qui jouait le rôle principal dans le live-action 2015 de Disney Cendrillon remake, a exprimé des sentiments similaires, notant que sa version du personnage classique n’avait pas besoin de prince.

REGARDER | Lily James sur le rôle de Cendrillon : Cette Cendrillon n’attend pas de prince », dit Lily James Lily James, la star du nouveau remake live-action de Disney, Cendrillon, explique à Eli Glasner de CBC pourquoi cette princesse est une version plus forte du vieux dessin animé et comment elle est tombée dans le rôle.

Actualiser les classiques pour refléter les valeurs actuelles

L’écrivaine, éditrice et critique culturelle basée à Toronto, Stacy Lee Kong, affirme que les remakes en direct de Disney servent à l’entreprise de mettre à jour des histoires démodées pour refléter les valeurs actuelles.

L’une des façons d’y parvenir est de confier à des acteurs de différentes ethnies des rôles initialement décrits comme blancs.

« J’ai adoré toutes les princesses Disney qui n’étaient pas blanches uniquement parce que je n’avais pas le choix de quelqu’un qui me ressemblait réellement, il n’y avait pas de princesse Disney des Caraïbes », a déclaré Kong.

En ce qui concerne les nouveaux personnages et remakes de Disney, elle affirme que la société a le pouvoir d’apporter des changements qui trouvent un écho auprès des gens comme elle tout en répondant à la nostalgie à laquelle les fans des originaux s’attendent.

« Les choix que Disney fait ici doivent témoigner à la fois d’un respect pour la tradition et l’histoire, mais aussi de démontrer réellement que depuis 1937, ils ont évolué en tant qu’entreprise… c’est un endroit vraiment difficile à vivre. »

REGARDER | Pourquoi la représentation dans les films Disney est importante : La réaction à la diversification du casting de La Petite Sirène de Disney Halle Bailey – la moitié du duo musical Chloé et Halle – a été nommée la nouvelle star du remake live-action de La Petite Sirène. Le tournage devrait commencer l’année prochaine, mais les réactions à son casting battent déjà leur plein.

Des contes de fées aux franchises

Même si les débats sur les remakes de Disney ne sont pas nouveaux, Blanc comme neige a déclenché une conversation importante autour du récit des contes de fées et de la façon dont les temps ont changé.

Les contes de fées sont racontés depuis des siècles, notamment par les frères Grimm, qui rassemblaient des histoires populaires orales, les retravaillaient et les compilaient en volumes écrits.

Kim Snowden, professeur adjoint au Social Justice Institute de l’UBC, est ravie de voir Greta Gerwig co-écrire le remake de Blanche-Neige. (Soumis par Kim Snowden)

Snowden note que les contes de fées étaient à l’origine des histoires plus sombres destinées aux adultes. Des adaptations plus récentes ont finalement éliminé leurs complexités.

Blanc comme neigeou Schneewittchen apparaît dans la première édition des contes de fées publiée par les frères Grimm en 1812. La version finale de l’histoire , que l’on retrouve dans l’édition de 1857, met en scène Blanche-Neige, sept ans, essayant d’échapper aux tentatives de la méchante reine de la tuer, puis finalement victime de la pomme empoisonnée. Plus tard, elle serait réveillée par un serviteur maladroit qui lui aurait accidentellement délogé la pomme de la gorge.

L’adaptation de Disney a modifié l’histoire pour mieux convenir à son public. Dans leur version, Blanche-Neige était une jeune fille de 14 ans qui a été victime de la pomme empoisonnée de la Méchante Reine et a été réveillée par « le véritable baiser du véritable amour ».

Disney Blanc comme neige a été suivi par Cendrillon en 1950 et La Belle au bois dormant en 1959. Ce trio de films d’animation a marqué l’origine de la « princesse archétypale » de Disney, souvent considérée comme plutôt passive, selon Snowden.

Elle dit que revisiter le personnage de Blanche-Neige – en lui donnant plus de profondeur et en lui permettant de choisir sa propre voie – est important lorsqu’il s’agit d’un remake moderne.

« Je pense que ce serait un film vraiment ennuyeux si nous devions simplement reproduire la version animée », a déclaré Snowden. « Ce qui fait la qualité de la version animée, c’est l’animation révolutionnaire de 1937… Pas le personnage de Blanche-Neige, qui est vraiment assez plat. »

La petite Sirènesorti en 1989, a marqué un tournant dans la façon dont les princesses Disney étaient représentées, Ariel jouant un rôle plus actif dans son histoire.

REGARDER | KLes identifiants réagissent en voyant Ariel de Halle Bailey : Le grand impact de la bande-annonce de La Petite Sirène pour les jeunes filles noires | Le moment La première bande-annonce du film d’action réelle La Petite Sirène, avec Halle Bailey, suscite l’enthousiasme de nombreuses jeunes filles noires à l’idée de se considérer comme une princesse Disney.

La belle et la Bête, sorti en 1991, a vu Belle, une jeune fille instruite et intelligente, convaincre la bête de la laisser rester avec lui en échange de la liberté de son père. En 1992, Disney a sorti Aladdin mettant en vedette Jasmine, la première princesse de la couleur.

Avec Mulane, sorti en 1998, Disney a lancé une tendance de princesses qui défiaient ouvertement les rôles traditionnels attendus d’elles et se battaient pour tracer leur propre chemin dans la vie. Dans les années 2009 La princesse et la grenouilleheureuse pour toujours car Tiana, la première princesse noire de Disney, ne suivait pas son prince dans son royaume lointain, mais le faisait la rejoindre alors qu’elle ouvrait le restaurant de ses rêves.

L’actrice Anika Noni Rose a joué la princesse Tiana dans La Princesse et la grenouille de Disney, sorti en 2009. (Kevin Winter/Getty Images)

Parmi tous les contes de fées classiques, légendes et remakes live-action, Disney crée également des histoires originales depuis des années, introduisant de nouveaux personnages dans des films comme Courageux, Congelé, Moana, Raya et le dernier dragon et Encanto.

Très peu de ces films plus modernes mettent en scène un prince. Même s’il peut encore y avoir des romances, les personnages sont plus développés et les princesses ont plus de choix en ce qui concerne leur vie amoureuse, si elles en ont.

Ce que l’avenir nous réserve

Bien que ces changements montrent que Disney fait des efforts pour refléter la vie moderne, certains affirment qu’il y a encore place à l’amélioration.

« Je pense que Disney est capable de créer des personnages vraiment étonnants », a déclaré Rowe, qui a noté qu’elle aimerait également voir plus de diversité dans les formes et les tailles du corps et plus de variété dans les types de capacités et de handicaps des personnages.

Rebecca Rowe est professeur adjoint de littérature jeunesse à la Texas A&M University Commerce. (Tyler Holloway/Texas A&M University-Commerce)

Kong dit que Disney a un pouvoir et une influence énormes qu’elle espère utiliser « pour donner aux enfants d’autres modèles de féminité et d’autres modèles de beauté et d’autres modèles de simplement être vus ».

Cependant Blanc comme neige ne sortira pas avant mars 2024, Snowden espère que, sur la base des commentaires de Zegler, le film sera plus nuancé.

Elle souligne qu’il existe d’autres façons de raconter les contes de fées, moins étroites que les « versions Disneyfied ».

« Pensez-y comme à une autre façon de raconter une histoire de Blanche-Neige. »