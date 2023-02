Rachel Weisz joue Creepy Twins dans un nouveau thriller sur Prime Video

Les premières images sont sorties pour Dead Ringers, une série limitée à venir Première vidéo basé sur le thriller psychologique de David Cronenberg de 1988.

Rachel Weisz joue les doubles rôles principaux d’Elliot et de Beverly Mantle, “des jumeaux qui partagent tout : la drogue, les amants et un désir inconditionnel de faire tout ce qu’il faut – y compris repousser les limites de l’éthique médicale – dans le but de remettre en question des pratiques désuètes et mettre les soins de santé des femmes au premier plan », selon le communiqué de presse d’Amazon.

L’original de Cronenberg mettait en vedette Jeremy Irons dans un double rôle en tant que gynécologues jumeaux identiques Elliot et Beverly Mantle, spécialisés dans le traitement des problèmes de fertilité. Il plaçait très haut de nombreux meilleurs films d’horreur de tous les temps.

La série de six épisodes met également en vedette Britne Oldford (The Umbrella Academy, American Horror Story: Asylum) dans le rôle de Genevieve, Poppy Liu (Hacks, Better Call Saul) dans le rôle de Greta, Michael Chernus (Severance, Orange is the New Black) dans le rôle de Tom, Jennifer Ehle (Zero Dark Thirty, Saint Maud) dans le rôle de Rebecca et Emily Meade (The Deuce, The Leftovers) dans le rôle de Susan.

Alice Birch (Normal People, Succession, The Wonder) est la showrunner, avec Sean Durkin (Martha Marcy May Marlene, The Nest, The Iron Claw) réalisant la moitié des épisodes.

Les six épisodes de Dead Ringers devraient être diffusés le 21 avril sur Prime Video.

Studios Amazon



