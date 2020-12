La légende australienne de l’écran, Rachel Ward, a attaqué les trolls derrière une rumeur virale vicieuse et fausse qui affirmait qu’elle et son mari Bryan Brown étaient les « super-épandeurs » des plages du nord.

Ward a posté sur Instagram la nuit dernière, exhortant les trolls à « s’en prendre à une autre sorcière », car elle et son mari étaient étrangement et à tort épinglés comme le couple anonyme qui n’a pas réussi à s’isoler dans la zone criblée de Covid.

Ward a déclaré qu’elle était sur la côte nord du centre depuis 10 jours, qu’elle n’avait pas d’entraîneur personnel (comme un conte l’avait prétendu) et qu’elle n’était pas non plus allée aux États-Unis depuis plus de cinq ans (comme un autre compte l’a affirmé).

La légende australienne du grand écran, Rachel Ward, a partagé cette photo d’elle-même en train de câliner un marsupial pour dire aux trolls: « Choisissez une autre sorcière »

Ward et son mari Bryan Brown ont été victimes d’une rumeur bizarre et mensongère selon laquelle ils étaient les super-épandeurs Covid du cluster Avalon. À droite, la photo que Ward a publiée avec le Dr Zach Bush en mars qualifiant le coronavirus de « stupide » et de « juste une autre grippe »

La fausse rumeur s’est répandue ces derniers jours – un peu comme un virus hautement infectieux – via les groupes Facebook populaires des plages du nord.

Il a été définitivement mis au lit par Ward, Brown et leur fille Rosie dans des déclarations respectives aux médias lundi.

Certains adeptes ont suggéré que Ward avait peut-être été intentionnellement ciblé par des trolls après avoir publié sur Instagram en mars que le virus n’était « qu’une autre grippe et passera au fur et à mesure que l’hémisphère nord se rapproche du printemps ».

« Vous réalisez que vous êtes ciblée après que votre message du 12 mars est devenu viral », l’a informée un abonné.

Cette publication controversée reste sur son Instagram, mais a été publiée à un moment où l’on en savait moins sur le virus, qui a depuis poussé les deux plus grands États d’Australie dans le verrouillage à différentes occasions.

La flambée bizarre de la fausse rumeur au cours du week-end a même entraîné des entreprises locales.

Anytime Fitness Avalon, qui a parfois été nommé dans les fausses histoires, a réfuté une fausse rumeur sur un entraîneur personnel.

À tout moment, Fitness Avalon a été forcé de publier un message désespéré disant aux abonnés que la fausse rumeur n’était « en aucun cas correcte »

Le gymnase a posté sur Facebook: « CECI N’EST EN AUCUN CAS CORRECT. »

L’histoire bizarre a été mise au repos après que le directeur de la santé de NSW, Kerry Chant, a déclaré lundi qu’il était « vraiment critique » pour que les gens ne critiquent pas les patients infectés par le virus.

« Il est vraiment essentiel que nous n’appelions pas les personnes impliquées dans cette épidémie ou que nous n’envoyions pas de mythes autour de qui la propager, à qui et qui a contribué et qui l’a semée.

«C’est vraiment contre-productif», a déclaré le Dr Chant. «Pour le moment, les gens doivent se présenter pour des tests.