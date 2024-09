Rachel Uchitel ne faisait pas confiance à Donald Trump et a abandonné « Celebrity Apprentice »

Rachel Uchitel le célèbre directeur de boîte de nuit surtout connu pour être Tiger Woods ‘ ancienne maîtresse, fait la lumière sur sa décision de snober « Celebrity Apprentice » il y a plus de dix ans.

Nous avons rencontré la personnalité de la télévision à New York mardi, où Rachel a réagi à la première bande-annonce du nouveau biopic sur Trump, « The Apprentice »… et a tout raconté sur son lien avec l’ancien président.