L’ancienne maîtresse de Tiger Woods, Rachel Uchitel, a exprimé son choc face à son horrible accident de voiture.

Rachel était l’une des nombreuses femmes qui prétendent avoir été la maîtresse du golfeur lorsque son mariage avec Elin Nordegren s’est effondré en 2009.

La légende du golf de 45 ans a été grièvement blessée dans un accident de voiture mardi, qui l’a vu libéré par les pompiers après que son véhicule ait roulé et subi des «dommages majeurs».

Tiger subit une intervention chirurgicale pour des blessures aux jambes, qui sont censées mettre fin à sa carrière.

S’adressant au New York Post, Rachel a déclaré: «De toute évidence, entendre les nouvelles m’a secoué car cela a probablement secoué tout le monde à voir cela.

« Audience [agent Mark Steinberg] dire qu’il est en chirurgie pour ses jambes est quelque chose qui m’inquiète vraiment et quand tu entends un commentaire comme ça tu sais que c’est vrai. «







(Image: Getty Images)



Rachel a dit qu’elle craignait que Tiger ne puisse plus jamais concourir, alors qu’elle continuait: « C’est un athlète et ses jambes sont essentielles à son sport et à lui d’être qui il est et il a déjà eu des problèmes avec son corps jusqu’à présent . Il n’avait plus besoin de blessures. «

Tiger s’est écrasé alors qu’il conduisait seul près de Rancho Palos Verdes, lorsque son Genesis GV80 s’est renversé à 7h12.

Le véhicule de Woods a traversé la route dans une voie en sens inverse, puis a heurté un trottoir et un arbre alors qu’il plongeait hors de la route et sur un talus, a déclaré le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, ajoutant qu ‘ »il y a eu plusieurs renversements » avant que le SUV ne s’immobilise. .

On ne pense pas que les blessures mettent la vie en danger, a déclaré Villanueva lors d’une conférence de presse, ajoutant que Woods était conscient et « capable de communiquer » lorsque le personnel de sauvetage est arrivé.







(Image: ETIENNE LAURENT / EPA-EFE / REX / Shutterstock)









(Image: Getty Images)



Rachel avait rompu son silence à la télévision à propos de leur liaison dans un nouveau documentaire de HBO, leur couplage ayant été révélé après que Tiger eut insisté pour qu’elle soit venue aux Australian Masters en 2009.

Le scandale s’est terminé par une dispute furieuse entre Tiger et sa femme, qui l’a vu le chasser de leur maison avec un club de golf et lui conduire son SUV dans un arbre.

Rachel a déclaré à propos de cette époque: « Je regrette qu’il soit marié et je regrette les erreurs que j’ai commises mais les gens sont venus vers moi comme s’ils voulaient me blâmer pour le fait qu’un homme marié a trompé sa femme, comme si j’étais le seul responsable pour ses actions. «

