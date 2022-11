Rachel Riley est magnifique sur Countdown dans une robe à fleurs moulante

RACHEL Riley a ramené les vibrations estivales avec une superbe robe florale dans le dernier épisode de Countdown.

La bombe blonde avait l’air radieuse alors qu’elle ornait les écrans lors de l’épisode d’hier du jeu-questionnaire de Channel 4.

Elle était en charge de l’hébergement aux côtés de sa collègue résidente de Countdown Suzie Dent et de l’hôte invité spécial Trevor McDonald.

Rachel avait l’air élégante dans la robe qui comportait un motif floral tropical traversant le tissu.

Les détails rouges et roses ont contribué à égayer la robe et à rehausser sa couleur de base bleu plus foncé.

Les mèches blondes de Rachel étaient coiffées de simples vagues roulant jusqu’à ses épaules alors qu’elle gardait un côté caché derrière son oreille.

Elle a complété son look époustouflant avec une touche de maquillage simple et un minimum de bijoux afin de se concentrer entièrement sur la tenue impressionnante.

Rachel travaillait aux côtés de Trevor, qui remplaçait l’animateur régulier Colin Murray dans le cadre d’une série d’épisodes spéciaux d’un mois pour célébrer le 40e anniversaire du programme.

Trevor est l’un des nombreux hôtes invités spécialement choisis qui ont eu l’honneur d’animer une semaine sur l’émission.

Assis dans le célèbre siège d’accueil ainsi que Sir Trevor se trouvent la baronne Floella Benjamin, le révérend Richard Coles et Moira Stuart, qui animeront à tour de rôle une semaine d’épisodes chacun.





Les stars apparaîtront dans l’émission aux côtés de Rachel et Suzie alors qu’elles célèbrent le jalon emblématique du favori de l’après-midi.

Au moment d’annoncer la série d’émissions spéciales, le responsable de la journée et des fonctionnalités de Channel 4, Jo Street, a déclaré : “Nous sommes absolument ravis d’accueillir ces trésors nationaux sur le siège du compte à rebours pour marquer cette étape du 40e anniversaire et nous sommes également ravis d’avoir attiré le remarquable Sir Trevor McDonald à Salford.

“Countdown est une institution très appréciée, et nous ne pourrions pas imaginer Channel 4 sans elle. Voici les 40 prochains !