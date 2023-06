Rachel Riley du compte à rebours laisse l’hôte Colin Murray rougir avec le mot « trop ​​grossier pour être diffusé »

RACHEL Riley a laissé Colin Murray rougir avec un mot «trop grossier pour être diffusé» sur Countdown.

L’émission de lettres et de chiffres bien-aimée de Channel 4 est présentée par Colin, 46 ans, et Rachel, 37 ans.

Alors que Colin n’a rejoint la série que récemment après le départ d’Anne Robinson, il est devenu un succès auprès des fans.

Rachel est un incontournable de Countdown depuis son arrivée en 2009, après avoir remplacé Carol Vorderman.

Le spectacle amuse souvent les fans lorsqu’un mot grossier apparaît accidentellement alors que les candidats choisissent entre les consonnes et les voyelles.

Se souvenant de son tout premier mot grossier, Rachel a déclaré à Metro.co.uk : « Je me souviens encore de certains de mes premiers mots.

« Je pense que j’ai eu ‘érection’ et c’était le mot gagnant ! Tout le monde l’avait raté et je me disais : « Eh bien, c’est un huit. »

« Et ‘le plus excitant’ c’était l’un de mes premiers. »

La maman d’un enfant a ensuite admis qu’elle essayait de rebuter son co-animateur Colin avec les mots explicites.

Elle a admis: «Il a l’habitude de diffuser, donc je pourrais avoir un mot grossier juste pour le décourager.

«Je sais que ça ne va pas faire le montage, j’essaie juste de le rebuter et il essaie de garder un visage impassible.

« Je mets quelque chose d’horrible sur le tableau juste pour mon propre amusement. »

Rachel étourdit régulièrement les téléspectateurs avec ses magnifiques tenues dans l’émission.

La semaine dernière, la star a séduit dans une robe à fleurs moulante alors qu’elle embrassait le temps estival.

Le compte à rebours est diffusé en semaine à partir de 14h10 sur Channel 4.

