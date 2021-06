Rachel Riley du compte à rebours combat les rires alors que le conseil énonce un mot grossier

La star de COUNTDOWN, Rachel Riley, a été aperçue en train de repousser ses rires après qu’un concurrent ait épelé un mot grossier sur le tableau des lettres.

La présentatrice de télévision enceinte a souri en disant que « sirènes » a été choisie comme mot de sept lettres qui marque des points, qui est un terme d’argot américain pour les seins d’une femme.

Rachel a riposté aux rires alors qu’elle épelait le mot sirènes[/caption]

Rachel, 35 ans, a placé neuf lettres au tableau avant que le compte à rebours ne commence pour les concurrents James et Adam – qui semblaient avoir du mal à trouver un mot.

Une fois le temps écoulé, les deux candidats ont annoncé qu’ils avaient un mot de sept lettres – mais l’un a attiré l’attention de Rachel plus que l’autre.

« Hooters », a fièrement annoncé James comme le mot qu’il avait trouvé en souriant à l’hôte Nick Hewer, tandis qu’Adam a ajouté: « Shooter ».

« Un certain nombre de sept », a ajouté l’experte en mots Susie Dent, alors que Rachel plaçait les lettres sur le tableau pour épeler le mot grossier, retenant un sourire.

La présentatrice enceinte a été vue se détourner de la caméra pour cacher ses rires[/caption]

Debout à côté du tableau des lettres, la présentatrice a bercé son ventre rond et a détourné les yeux des caméras pour cacher son visage.

L’hôte Nick est rapidement passé du moment gênant à la question, demandant à Rachel de placer de nouvelles lettres sur le tableau pour que le jeu intense se poursuive.

Nick, le favori du compte à rebours, a récemment révélé qu’il quittait la série, Anne Robinson de The Weakest Link lui succédant plus tard cette année.

Après dix ans à la tête du programme de Channel 4, le joueur de 76 ans a déclaré qu’il ne reviendrait pas cette année après avoir fait une pause dans la série alors qu’il se protégeait du coronavirus.

L’hôte Nick quitte Countdown après dix ans cette semaine[/caption]

Il a rendu hommage à ses co-stars Rachel Riley et Susie Dent dans un message émouvant sur Twitter où il a souhaité bonne chance au prochain hôte.

L’animateur vétéran a été remplacé par Colin Murray dans l’émission alors qu’il restait à la maison pendant la pandémie mais est retourné en studio cette semaine.

Nick a tweeté aujourd’hui: « Ravi d’être de retour dans le studio Countdown après un autre verrouillage forcé, MAIS ce dernier verrouillage m’a donné l’occasion d’envisager ma vie future.

« J’ai décidé que c’était le bon moment pour démissionner à la fin de mon contrat dans la nouvelle année.

Anne Robinson prendra sa place dans l’émission emblématique[/caption]

«En tant que 77e année, qui sera dans sa 10e année à accueillir la grande institution britannique qu’est Countdown, je pense qu’il est temps de sentir les fleurs et d’avoir un chien.

« Mais permettez-moi maintenant de saisir l’occasion pour dire que ce fut un privilège et un plaisir de prendre la barre de Countdown, diffusé pour la première fois en 1982 et toujours détenteur du record Guinness.

«Bien que je serai sur vos écrans jusqu’en 2021, permettez-moi de remercier les diffuseurs Channel 4, l’équipe de studio et le personnel de production vraiment dévoués et inébranlablement professionnels des studios ITV qui réalisent les programmes, tous les 250 environ par an.

« Mes co-animatrices merveilleusement talentueuses Susie Dent et Rachel Riley mais surtout, le génie décalé du producteur Damian Eadie, qui ne cesse d’amuser et qui exige toujours le meilleur de nous.

Anne remplacera Nick la semaine prochaine[/caption]

«Et un sincère merci à nos fidèles téléspectateurs et bien sûr aux légions de concurrents qui se battent la cervelle pour avoir la chance de remporter le trophée Richard Whiteley ou une théière inestimable.

« Et donc, à celui qui prend ma place, je vous souhaite plein succès et j’espère que vous aurez autant de plaisir et de récompense que j’en ai apprécié. »

Anne Robinson succèdera à Nick la semaine prochaine, le 28 juin 2021, alors que la programmation entièrement féminine se réunira pour la première fois dans l’histoire de la série.

Dans sa nouvelle équipe entièrement féminine, Anne a déclaré à Channel 4: « Trois filles font le compte à rebours – qui ne voudrait pas regarder? »





Anne a commencé comme panéliste à l’heure des questions dans les années 1980 et a présenté l’émission de critiques télévisées Points Of View.

Puis, en 1993, elle est devenue scénariste et présentatrice de l’émission de consommation Watchdog, qui reste populaire à ce jour.

Mais en 2000, elle est devenue un nom familier lorsqu’elle a commencé à présenter une émission de quiz difficile Le lien le plus faible qui était à la télévision pendant dix ans.

Le compte à rebours est diffusé tous les jours de la semaine à 14h10 sur Channel 4 et est disponible en streaming sur All4.