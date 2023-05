Rachel Riley du compte à rebours admet que la romance avec son mari Pasha Kovalev est « en attente »

La star de COUNTDOWN, Rachel Riley, a expliqué comment son mariage avec la star de Strictly Pasha Kovalev a changé depuis qu’elle a des enfants.

La star de 37 ans a admis qu’elle et Pacha avaient essentiellement « mis un frein » à leur romance après avoir « mis une épingle » en sortant en tant que deux d’entre eux.

Rachel Riley a avoué qu'elle avait « mis une épingle » dans la romance avec Pacha

Le couple s'est rencontré sur Strictly en 2013

Rachel a admis que la dynamique de la relation avait changé entre le couple après l’arrivée en novembre 2021 de leur deuxième fille Noa.

Dans une interview avec le Mirror, Rachel a déclaré: « Toutes les romances et les rendez-vous… nous avons juste en quelque sorte mis une épingle dedans. »

Elle a ajouté: « Nous sommes toutes les deux assez patientes et nous savons qu’une fois que Noa aura quitté le sein, nous y reviendrons. »

Rachel et Pasha se sont rencontrés pour la première fois lorsqu’elle s’est inscrite pour être une candidate célèbre à l’émission de danse de salon BBC One Strictly Come Dancing où ils ont été jumelés.

Ils se sont mariés en 2019 et ont accueilli leur premier enfant, Maven, en décembre de la même année.

Cependant, la mathématicienne a avoué qu’elle et son mari de 43 ans n’envisageaient pas d’accueillir d’autres enfants à l’avenir.

Elle a admis : « Nous en avons fini avec les enfants.

« Vous pouvez en mettre quatre dans une chambre d’hôtel ou une voiture. Alors maintenant, quand les filles n’ont plus de vêtements, elles vont au magasin de charité.

« Je ne les garde pas juste au cas où. »

Ailleurs, Rachel a déclaré à la publication que son 40e anniversaire dans quelques années serait une grande fête.

Elle a insisté sur le fait qu’elle considérait l’occasion comme un moment pour se déchaîner et «faire la fête» plutôt que de s’attarder sur son vieillissement.

Rachel a déclaré à propos de ses 40 ans : « Je ne pense pas à 40 ans en termes de » Oh, c’est un grand nombre « . Je pense juste à la façon dont nous allons faire la fête.

