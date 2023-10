Rachel Riley condamne la guerre « hideuse » et « impensable » entre Israël et le Hamas | Nouvelles du monde

Rachel Riley dit qu’il est difficile d’assister à la guerre « hideuse » entre Israël et le Hamas parce que – en tant que mère – ses propres enfants lui rappellent ce qui arrive aux familles piégées dans le conflit.

La star de Countdown, qui a deux jeunes filles, a déclaré à Sky News que les événements étaient « impensables » et que ses pensées allaient à toutes les familles « qui traversent cette période des plus horribles ».

Une attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre a tué au moins 1 400 Israéliens, et les frappes aériennes de représailles de l’armée israélienne à Gaza ont tué plus de 2 800 Palestiniens.

Des centaines de milliers de Palestiniens sont désormais confrontés à une diminution des réserves de nourriture et d’eau, à une aide humanitaire incapable de franchir la frontière égyptienne, tandis que le sort des 199 otages détenus à Gaza reste inconnu.

S’exprimant lors des Women Of The Year Awards, qui célèbrent des femmes inspirantes dans les domaines de l’éducation et de la technologie, Riley a déclaré : « Nous ne pouvons pas, en tant que personnes civilisées, tolérer les actes de terrorisme. Nous sommes en 2023.

« Quand nous disons plus jamais, nous voulons dire plus jamais. Nous ne nous attendons pas à ce que les gens se présentent avec des bottes et des croix gammées. Nous ne devons pas accepter le terrorisme, d’où qu’il vienne. Mon cœur se brise pour toutes les familles du monde, qui sont soumis à une politique horrible et à l’extrémisme.

« Je me suis retrouvé à conduire la voiture l’autre jour, et mes enfants étaient à l’arrière de la voiture et ils criaient et pleuraient parce que l’un d’eux avait un avion en plastique et que l’autre le voulait.

« Et je me suis littéralement arrêté et j’ai eu ce moment de paix et de bonheur. Mais mes enfants criaient à propos d’un avion en plastique. [The situation in Gaza] est impensable. »

Riley a déclaré que des événements comme Femmes de l’année, qui célèbrent « chaque femme de tous horizons », montrent que des personnes d’horizons très différents « peuvent s’entendre en harmonie ».

« C’est parfois difficile, mais nous pouvons nous parler, nous engager. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:37

La famille des otages s’entretient avec Sky News



Saluant le travail du réseau de femmes juives et musulmanes Nisa-Nashim – qui signifie femmes en arabe et en hébreu – elle a déclaré que de telles organisations étaient essentielles pour mettre fin à un futur conflit.

« Maintenant, il est plus important que jamais de ne pas laisser les choses nous diviser. Partout dans le monde, des hommes dirigent le monde et même en regardant les manifestations pour la paix à Jérusalem il y a deux semaines, où des Palestiniennes et des Israéliennes ont défilé ensemble, c’est la seule chose qui se passe. chose qui apportera jamais la paix à n’importe qui.

En juillet, Riley a reçu un MBE pour services rendus à l’éducation sur l’Holocauste et à la lutte contre l’antisémitisme.

Aujourd’hui, faisant le point sur cette reconnaissance, elle a déclaré : « Rien ne nous frappe plus que maintenant que les services d’éducation sur l’Holocauste impliquent de garantir que de telles choses ne se reproduisent plus.

« Je suis tellement passionné par les projets comme ceux-ci qui rassemblent les gens. Dans lesquels les gens se parlent en personne. C’est la voie à suivre. Et nous devons simplement continuer à nous rappeler pourquoi nous faisons les choses et ce que nous voulons réaliser. «