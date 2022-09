Rachel Reeves s’engage à ANNULER la réduction d’impôt de 45 pence de Kwasi Kwarteng et à utiliser l’argent pour financer les travailleurs du NHS à la place

RACHEL Reeves s’est engagée à rétablir le taux maximal d’impôt sur le revenu et à l’utiliser pour financer le NHS si le parti travailliste remporte les prochaines élections.

Dans un discours liminaire à la conférence annuelle du parti à Liverpool aujourd’hui, la chancelière fantôme a fustigé son homologue conservateur pour avoir promis “une réduction d’impôt pour les 1% les plus riches”.

Rachel Reeves a déclaré à la conférence du travail que son parti rétablira le taux d’imposition le plus élevé et l’utilisera pour financer le NHS

La semaine dernière, dans son mini-bonanza budgétaire, Kwasi Kwarteng a révélé que l’impôt sur le revenu de base serait réduit de 1 pence en avril prochain, ce qui permettra à 31 millions de personnes d’économiser 170 £ par an.

La chancelière a également confirmé que le taux d’imposition maximal de 45% serait supprimé en même temps.

Le taux est payé par les Britanniques qui gagnent plus de 150 000 £ par an.

Le gouvernement fait valoir qu’en le réduisant, les grandes entreprises seront plus susceptibles de déplacer leur personnel en Grande-Bretagne, ce qui fera croître l’économie et profitera aux travailleurs.

Mais le parti travailliste soutient que la réduction d’impôt est un cadeau aux riches et n’aura aucun avantage pour les ménages à faible revenu.

Mme Reeves s’est engagée à rétablir le taux le plus élevé si elle était nommée chancelière et à utiliser l’argent qu’elle lève pour doubler le nombre de places dans les facultés de médecine de 7 500 à 15 000.

La taxe permettrait également de doubler le nombre d’infirmières qualifiées chaque année, de former 5 000 visiteurs médicaux supplémentaires et de créer 10 000 stages supplémentaires en soins infirmiers et obstétricaux.

Le Shadow Chancellor a déclaré: «Nous avons besoin de finances publiques solides et durables, ainsi que de services publics solides et durables.

“Donc, notre priorité n’est pas les réductions d’impôts pour les plus riches.

« C’est sécuriser nos finances publiques et investir dans nos services publics.

“Je peux vous dire : avec un gouvernement travailliste, ceux qui sont au sommet paieront leur juste part.”

Mme Reeves a également promis que les travaillistes supprimeraient complètement les taux des entreprises et les remplaceraient par “un nouveau système d’imposition des entreprises adapté au 21e siècle”.