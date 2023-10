Rachel Reeves répète la politique économique de Boris Johnson – mais son soutien invité a été la véritable surprise | Actualité économique

Reconstruire la Grande-Bretagne. Faites croître à nouveau le pays. Lutter contre le gaspillage. Améliorer la situation des Britanniques…

Ce qui est drôle avec les messages venant de Rachel Reeves dans le discours de la conférence de son parti aujourd’hui, c’est qu’elle se tient debout sur un territoire dominé par le Parti conservateur il y a seulement quelques années.

Elle veut débloquer le système de planificationpermettant aux entreprises énergétiques de construire plus facilement des éoliennes, des panneaux solaires et des gigafactories.

Elle veut également essayer d’encourager davantage la construction de logements.

Ce faisant, elle promet de garder une « main de fer » sur les finances publiques et d’introduire des mesures pour empêcher les grands projets de dépasser leurs budgets.

À l’époque où Boris Johnson était le premier ministre, c’était presque lettre pour lettre la politique conservatrice.

Le discours de la conférence d’aujourd’hui souligne à quel point Le parti travailliste a changé depuis l’ère de Jeremy Corbyn.

Il y avait là quelques bribes de politique : l’entreprise de réforme du système de planification, la création d’une sorte de « chambre des étoiles » pour contrôler les dépenses consacrées aux grands projets d’infrastructure, sans parler d’une tentative de récupérer une partie des dépenses en consultants et corruption pendant le COVID-19.

Les lignes directrices des prochaines élections se précisent

Mais comme c’est toujours le cas pour les discours de conférence, il s’agissait davantage de messages que de politiques.

Et le message que le Parti travailliste voulait faire passer était que les gens devraient pouvoir confier leur argent à Rachel Reeves.

Cependant, ce que le discours vous a dit sur le Parti travailliste est tout aussi intéressant que ce qu’il vous a dit sur les conservateurs.

Le parti qui occupait autrefois ce même territoire sous Boris Johnson a radicalement modifié son message économique.

La semaine dernière, lors de la conférence des conservateurs à Manchester, l’essentiel de l’accent mis par Jérémy Hunt Il s’agissait de réduire les dépenses publiques.

Ce n’était pas seulement le annulation de la partie nord du HS2; la nouveauté la plus importante du discours de la chancelière a été une gel du recrutement dans la fonction publique.

C’était à nouveau l’austérité.

Les grandes lignes des prochaines élections semblent donc se dessiner : les conservateurs promettent un État plus petit (et, on peut le présumer, une baisse des impôts). Et les travaillistes promettent davantage d’emprunts pour investir dans les infrastructures.

D’une certaine manière, la politique revient aux normes d’avant le Brexit.

Image:

La chancelière fantôme Rachel Reeves prononce son discours





L’invité spécial était plus surprenant que le discours lui-même

Mais de nombreuses questions demeurent.

Malgré toute l’énergie du discours de Reeves aujourd’hui, personne ne sait vraiment comment ses propositions fonctionneront.

Comment parviendra-t-elle à réformer le système de planification alors que tous les chanceliers précédents ont échoué ?

Comment Great British Energy, son nouveau projet de réorganisation du réseau national, fonctionnera-t-il réellement ?

Quel est son plan pour faire face au coût de la vieà l’exception du soutien à la Banque d’Angleterre ?

En parlant de cela, la plus grande surprise du discours s’est sans doute produite une fois celui-ci terminé.

Sur grand écran ici à Liverpool, un message vidéo d’un « invité spécial » a été diffusé.

Cet invité n’était autre que l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, qui a apporté son soutien.

« Rachel Reeves est une économiste sérieuse. Elle a commencé sa carrière à la Banque d’Angleterre et elle comprend la situation dans son ensemble », a-t-il déclaré dans la vidéo.

Il a ajouté : « Mais surtout, elle comprend aussi l’économie du travail, du lieu et de la famille. Il est plus que temps de mettre ses idées et son énergie en action. »

Image:

Marc Carney. Photo du fichier : AP





Une grande partie des discussions avant cette conférence a porté sur l’enthousiasme croissant des milieux d’affaires et des milieux professionnels à l’égard de la perspective d’un gouvernement travailliste.

Les couloirs sont remplis de lobbyistes qui croient que Reeves sera effectivement bientôt chancelière – la première femme à occuper ce poste dans l’histoire.

L’approbation de Carney a doublement souligné ce sentiment.