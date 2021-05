Rachel Reeves remplace Anneliese Dodds alors que Starmer commence le remaniement du travail

Rachel Reeves doit être la nouvelle chancelière fantôme du Labour alors qu’Anneliese Dodds devient présidente du parti dans le remaniement de Keir Starmer de sa meilleure équipe à la suite de la défaite électorale de Hartlepool.

Mme Dodds a été limogée du poste d’économie du parti après seulement un an, mais elle présidera un examen de la politique du travail ordonné par Starmer.

La dirigeante adjointe Angela Rayner, qui a été démise samedi de ses fonctions de présidente et de coordinatrice de campagne, assume un nouveau rôle de secrétaire d’État fantôme pour l’avenir du travail et suivra également Michael Gove et assumera le titre de premier secrétaire fantôme.

Le député vétéran Nick Brown – qui a servi dans les gouvernements Blair et Brown – a été remplacé comme whip en chef par son ancien adjoint Alan Campbell.

Mais dans un remaniement relativement limité du cabinet fantôme, Lisa Nandy garde ses affaires étrangères brèves, Jonathan Ashworth reste en bonne santé et Nick Thomas-Symonds aux affaires intérieures. Tous les trois avaient fait l’objet de spéculations sur le fait qu’ils seraient déplacés.