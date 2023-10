Rachel Reeves propose de réduire ses factures d’énergie pour « permettre à la Grande-Bretagne de reconstruire »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rachel Reeves, du parti travailliste, promettra de débloquer 50 milliards de livres sterling par an d’investissements commerciaux pour stimuler les dépenses d’infrastructure dans le but de « permettre à la Grande-Bretagne de reconstruire ».

La chancelière fantôme profitera de son discours de conférence lundi pour présenter des plans de refonte des règles de planification afin d’accélérer les projets d’infrastructures critiques tels que l’énergie verte, la 5G et les usines de batteries.

Ailleurs lors de la conférence travailliste à Liverpool, le secrétaire d’État fantôme aux Affaires étrangères, David Lammy, dira aux délégués que le parti travailliste va « reconnecter » la Grande-Bretagne avec le monde après qu’Angela Rayner a ouvert les débats dimanche en promettant une augmentation massive du logement social.

Dans son discours, Mme Reeves dira que le parti pourrait offrir des incitations aux soi-disant « nimbys » pour les persuader d’autoriser la réalisation de nouveaux projets de logements et d’énergie verte, ce qui pourrait signifier une réduction des factures d’énergie pour ceux qui vivent à proximité des lotissements.

Elle devrait dire qu’un gouvernement travailliste « veillera à ce que lorsqu’une communauté locale héberge une infrastructure nationale critique, elle en ressente les bénéfices, notamment une baisse des factures d’énergie ».

Mme Reeves prendra également l’engagement ambitieux de ramener l’investissement des entreprises en proportion du PIB au niveau où il se trouvait sous le dernier gouvernement travailliste. Cela signifierait un investissement supplémentaire de 50 milliards de livres sterling chaque année d’ici la fin de la décennie, soit l’équivalent de 1 700 livres sterling par ménage.

Mme Reeves s’engage à s’attaquer « de front aux obstacles présentés par notre système de planification désuet » – notant que les délais de décision pour les infrastructures nationales ont augmenté de 65 pour cent depuis 2012, prenant désormais en moyenne quatre ans.

Les travaillistes s’engageront à accélérer le processus de planification pour les domaines de croissance prioritaires de l’économie, notamment les usines de batteries, les laboratoires et les infrastructures 5G.

Il y a une promesse de « directives nationales plus claires » sur l’engagement avec les communautés locales. Il y aura également de l’argent pour 300 nouveaux responsables de la planification afin d’accélérer les décisions, grâce à l’augmentation du droit de timbre supplémentaire sur les résidents non britanniques.

Starmer et Reeves ont été occupés à « courtiser » les donateurs et les investisseurs (Fil PA)

Affirmant qu’il est temps pour un gouvernement travailliste « de se ranger du côté des constructeurs et non de ceux qui bloquent », Mme Reeves dira aux délégués : « Les conservateurs voudraient vous faire croire que nous ne pouvons plus rien construire. En fait, le plus grand obstacle à la construction d’infrastructures, à l’investissement et à la croissance dans ce pays est le Parti conservateur.

Plus tôt, dans une interview avec le Dimanche, Mme Reeves a suggéré que le parti pourrait offrir des incitations aux soi-disant « nimbys », pour permettre le développement de logements dans leur région, ainsi que des parcs éoliens terrestres ou des pylônes électriques. « Je pense que les gens méritent quelque chose en retour », a-t-elle déclaré au journal. « C’est la même chose avec le logement. »

Pendant ce temps, le donateur conservateur John Caudwell, fondateur de Phones4u, a accusé Rishi Sunak d’être « myope » quant à la décision de supprimer la partie nord du HS2.

M. Caudwell – qui a fait don de 500 000 £ aux conservateurs, mais les a abandonnés en raison de l’affaiblissement des politiques de zéro émission nette – a déclaré L’indépendant il pourrait donner au Labour.

Le fondateur de Phones4u, John Caudwell, a suggéré qu’il pourrait donner au parti travailliste si le parti investit dans le zéro émission nette. (PENNSYLVANIE)

Interrogé sur le déménagement du HS2, le magnat des affaires s’est dit « déçu », ajoutant : « Une fois que nous nous sommes lancés dans ce projet de jonction nord-sud, nous aurions vraiment dû le poursuivre. Nous ne pouvons pas constamment faire preuve de myopie et laisser de côté les choses qui ne nous conviennent pas aujourd’hui.»

M. Caudwell a accusé M. Sunak de « ne pas faire preuve de leadership » en matière de zéro émission nette et a déclaré qu’il donnerait à tout parti qui s’engagerait dans des investissements verts. « Si nous sommes leader mondial en matière de technologies environnementales, nous augmenterons massivement le PIB britannique. »

L’entrepreneur a déclaré qu’il y avait un « mécontentement » à l’égard des conservateurs parmi les entreprises et il a ajouté : « Si j’avais dirigé mon entreprise de la même manière que le gouvernement dirige le pays, je n’aurais jamais prospéré – je pourrais même être en faillite. »

Le secrétaire fantôme aux Affaires, Jonathan Reynolds, affirmera que le parti travailliste est désormais « le parti incontesté des affaires », alors qu’il rejoint Mme Reeves et Keir Starmer lors d’un forum pour les dirigeants d’entreprise lundi. Les dirigeants de grandes entreprises telles qu’Octopus, Microsoft et Ikea seront présents, tandis que Sir Keir poursuit ses efforts pour « courtiser » les chefs d’entreprise.

Pendant ce temps, s’exprimant à Liverpool dimanche, Mme Rayner a déclaré à la conférence du Parti travailliste qu’elle voulait « regarder en arrière » les conservateurs « méprisant » les locataires du conseil.

Le leader adjoint de l’opposition a affirmé que le Parti travailliste apporterait « la plus grande aide au logement abordable et social depuis une génération, y compris le logement social ».

La dirigeante adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, s’est engagée à protéger les droits des travailleurs. (Fil PA)

Mme Rayner a déclaré : « Les conservateurs méprisent les personnes vivant dans des logements sociaux. Eh bien, dis-je, regardons en arrière et n’ayons jamais honte. Elle a également appelé à une augmentation des salaires, affirmant que le Royaume-Uni n’est « pas une nation à retombées ».

Pendant ce temps, le secrétaire d’État fantôme aux Affaires étrangères, David Lammy, devrait déclarer lors de la conférence du parti qu’un gouvernement dirigé par Keir Starmer « reconnecterait la Grande-Bretagne pour sa sécurité et sa prospérité ».

« Délégués, la politique économique de laissez-faire des conservateurs a appauvri la Grande-Bretagne. Pas de véritable plan pour l’industrie. Aucun plan approprié pour sécuriser les minéraux critiques. Pas de zéro net. Juste zéro », dira-t-il.

« Le mois dernier, Rishi Sunak est devenu le premier Premier ministre depuis une décennie à ne pas participer à l’Assemblée générale des Nations Unies. Pendant que les dirigeants mondiaux se réunissaient pour la semaine du climat, Sunak restait à Londres pour revenir sur le climat et inventer des absurdités sur sept poubelles.

M. Lammy devrait opposer l’approche conservatrice au plan travailliste, affirmant que « Keir Starmer ne se contentera pas de se présenter » à de tels rassemblements internationaux de dirigeants mondiaux, mais qu’il « défendra la Grande-Bretagne dans le monde ».

Répondant aux promesses de Mme Reeves, le président conservateur Greg Hands a déclaré : « Si les travaillistes avaient l’intention de procéder à des réformes à long terme, ils soutiendraient de nouveaux projets de construction – au lieu de cela, il y a quelques semaines à peine, ils ont essayé de bloquer nos projets de construction de 100 000 nouveaux logements. .»

Il a ajouté : « Le seul plan du parti travailliste pour développer l’économie est d’emprunter 28 milliards de livres sterling supplémentaires par an, augmentant ainsi la dette et l’inflation. »