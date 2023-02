Rachel Reeves : la politicienne de Rolls-Royce prépare les travaillistes au pouvoir

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Sil partage les mêmes initiales que Rolls-Royce, synonyme pendant des années du meilleur des affaires britanniques.

Aujourd’hui, la chancelière fantôme Rachel Reeves est reconnue pour avoir transformé les politiques économiques du Labour d’un tacot marxiste en panne sous Jeremy Corbyn à une impressionnante machine Rolls-Royce sous Keir Starmer.

Si, comme cela semble de plus en plus probable, le Labour remporte les prochaines élections, en ce qui concerne les grandes entreprises et la City, ce sera à cause du « RR » du Labour.

L’ancien patron de CBI, Paul Drechsler, l’a distinguée pour ses éloges dans L’indépendant lundi, affirmant qu’elle était en grande partie responsable du changement «spectaculaire» d’attitude envers le travail dans les salles de réunion des entreprises.

M. Drechsler, nommé tsar des compétences du gouvernement lorsque David Cameron était Premier ministre, a déclaré: «Le changement dans la façon dont le travail est perçu peut être attribué en grande partie à Rachel Reeves. De nombreuses personnes influentes dans le monde des affaires ressentent la même chose que moi.

Un autre haut responsable de la ville qui a rencontré Reeves récemment a déclaré: “Elle respire l’autorité, peut faire ses calculs et on peut lui faire confiance.”

Autrefois malicieusement surnommée “ennuyeuse, ronflante”, la voix de Reeves est peut-être un peu moins bien accordée que le doux ronronnement d’un Silver Cloud vintage, mais elle a un effet apaisant similaire de nos jours.

Ancienne économiste de la Banque d’Angleterre, elle a soigneusement évité d’offrir des otages à la fortune avec des promesses de dépenses folles.

Même Reeves a été surprise de remporter une ovation à mi-parcours lors de la conférence travailliste de l’année dernière lorsqu’elle a déclaré que ce devrait être le «parti de la stabilité budgétaire et économique».

Elle n’a pas dit que pendant les années Corbyn, le travail avait été exactement le contraire : elle n’en avait pas besoin.

De même, elle dit que ses deux principales priorités sont de faire du parti travailliste “le parti à qui l’on confie les finances publiques et le parti de la création de richesse, pas seulement de sa redistribution”.

La chancelière fantôme Rachel Reeves siège aux côtés du leader travailliste Keir Starmer (PENNSYLVANIE)

C’est le discours sobre d’un directeur de banque, pas les mots entraînants d’un socialiste agitant le drapeau rouge.

Un exemple de la mesure dans laquelle Reeves bat les conservateurs à leur propre jeu est la façon dont Rishi Sunak a cédé à ses demandes répétées d’une taxe exceptionnelle sur les sociétés énergétiques.

C’est une leçon qu’elle a apprise en tant que championne britannique d’échecs féminin, à 14 ans. “J’étais une joueuse d’échecs très agressive, attaquer, attaquer, attaquer – tout le temps!” elle a dit.

Il ne fait aucun doute que sa tâche de gagner les sceptiques travaillistes a été aidée par l’idiotie économique de Liz Truss et Kwasi Kwarteng.

Rachel Reeves a soigneusement évité d’offrir des otages à la fortune avec des promesses de dépenses folles (PENNSYLVANIE)

Les députés travaillistes affirment que la réponse des électeurs des circonscriptions marginales a radicalement changé depuis que la folle expérience financière de Truss et Kwarteng a fait chuter l’économie.

“Les gens disent que les taux hypothécaires sont plus susceptibles de rester bas sous nous que sous les conservateurs – vous n’aviez pas l’habitude d’entendre cela”, a déclaré un député travailliste.

Alors que Truss, insouciante, s’empresse de blâmer l’Office for Budget Responsibility (OBR) pour son accident de voiture économique, la prudente Reeves l’a défendu.

Le travail n’aura pas de camion avec ceux qui “déchets” l’OBR, dit-elle.

Tout ce que dit Reeves n’est pas de la musique aux oreilles des hommes d’affaires et du commerce.

Comme son vœu d’imposer une taxe de 2 milliards de livres sterling aux écoles privées en supprimant leur statut fiscal d’organisme de bienfaisance et en augmentant les impôts des hauts revenus, qui les affecteront beaucoup plus que d’autres.

Reeves affirme qu’elle peut le faire tout en réalisant la croissance économique promise par Truss avant de l’étouffer.

Réconciliés avec le caractère presque inévitable d’une victoire électorale des travaillistes et impressionnés par Reeves, les grandes entreprises et la ville sont prêtes à lui donner une chance.

On prétend souvent que les voitures Rolls-Royce « ne tombent jamais en panne ».

Si le Parti travailliste gagne le pouvoir, seul le temps dira si les politiques économiques de Rachel Reeves s’avéreront aussi efficaces et fiables.