Rachel Reeves: La femme avec le travail le plus dur à Westminster?

La nouvelle chancelière fantôme, Rachel Reeves, a connu une promotion rapide après avoir passé quelques années tranquillement et réfléchies sur les bancs du fond sous le régime de Corbyn. En tant que l’une de celles qui peuvent être facilement identifiées comme «centristes» – ou nouveau-fascistes, dans la démonologie corbynite – elle ne peut guère avoir été surprise de se trouver marginalisée. Étant donné que, pendant son séjour au cabinet fantôme d’Ed Miliband, elle avait plaidé en faveur de la réduction du déficit, rejeté l’idée que le parti travailliste était un groupe de pression pour les pauvres et promis qu’elle serait plus dure que les conservateurs pour contrôler les dépenses sociales, elle ne peut guère s’étonner qu’elle se soit démodée si vite.

Comme elle le voit maintenant, elle faisait le bon argument dans le mauvais sens: «L’une des choses que j’ai dites était: ‘Nous sommes le parti des travailleurs, l’indice est dans le nom.’ Et puis j’ai été critiqué: « Et bien, qu’en est-il des chômeurs et des personnes qui ne peuvent pas travailler? » Eh bien, bien sûr, le Parti travailliste en est le parti: des gens sans travail, à la recherche d’un travail; les personnes qui ne peuvent pas travailler en raison d’une maladie, d’un handicap ou de responsabilités familiales. Ils font tous partie de cette classe ouvrière.

«J’essayais de faire valoir, même si mal, que dépenser plus en avantages sociaux n’était pas toujours un signe de succès. Et en fait, le projet de loi sur les avantages sociaux augmente lorsque la société échoue. Peut-être que je ne l’ai pas toujours dit correctement. Mais c’était le point que j’essayais de faire valoir. Ça devait lui coûter cher.