Rachel Reeves du Labour supprime un tweet consécutif sur un vol en première classe vers New York

Rachel Reeves, de Labour, a été qualifiée d' »hypocrite » pour avoir pris un vol British Airways en classe affaires vers New York.

Le chancelier fantôme, qui se rend aux États-Unis pour « promouvoir les plans économiques du parti travailliste », s’est assis dans un siège « de luxe » coûtant environ 4 000 £.

Mme Reeves a publié dimanche une photo de son billet accompagnée d’une promesse que le parti travailliste « restaurera notre dignité économique chez nous et à l’étranger ».

« Ce soir, je m’envole pour les États-Unis pour commencer ce travail », a-t-elle ajouté.

Mais la chancelière fantôme a rapidement supprimé le message, qui révélait qu’elle était au siège 3K, à l’avant de la classe affaires sur le Boeing 777-200.

Un donateur du parti a payé le vol et une porte-parole travailliste a déclaré que les dons liés au voyage seront déclarés « de la manière habituelle ».

« Rachel Reeves est en visite aux États-Unis pour promouvoir les plans économiques du Labour pour l’avenir, renforcer nos relations et rétablir la confiance dans le Royaume-Uni après le krach économique catastrophique des conservateurs à l’automne dernier », a-t-elle ajouté.

En février, le Parti travailliste a accusé les ministres conservateurs de « mener la grande vie » aux dépens des contribuables. Le parti a mis en lumière les séjours financés par des fonds publics dans des hôtels cinq étoiles pour des ministres, dont le chancelier de l’époque, Rishi Sunak, en 2021.

Et les députés conservateurs ont fait appel à Mme Reeves pour avoir volé en classe affaires lors d’un voyage financé par des donateurs. Brendan Clarke-Smith a dit Le télégraphe: « Quand il s’agit de voyages de luxe, avec le Parti travailliste, ils s’attendent toujours à être en tête de liste – c’est une affaire de faire ce que je dis, pas ce que je fais.

« Alors qu’ils prétendent vouloir en faire une marque, pour être franc, ils sont toujours les mêmes vieux hypocrites qu’ils ont toujours été. »

Mme Reeves espère devenir la première femme chancelière du Royaume-Uni. Dans une interview avec L’indépendant en mars, elle a déclaré qu’elle voulait « briser » les plafonds de verre et mettre fin à l’écart de rémunération entre les sexes.

Sur la possibilité de devenir la première femme chancelière, elle a déclaré : « Il y a eu un chancelier de l’Échiquier depuis un peu plus de 800 ans, et ils ont toujours été des hommes. Et je pense que si vous regardez l’histoire des femmes au parlement, ce sont toujours les femmes qui ont défendu les questions qui ont amélioré la vie des femmes », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté: « Je veux être la chancelière qui comblera cet écart de rémunération entre les hommes et les femmes. »