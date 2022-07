Rachel offre une rose à Logan après que Gabby le veuille – Hollywood Life

Voir la galerie





Rachel Rechia et Gaby Windey prouvé que leur communication est au top sur la saison 19 de La bachelorette. Ils sont arrivés à leur premier barrage routier lors d’une after-party de groupe lors de l’épisode du 18 juillet de l’émission. Les dames ont choisi six hommes pour les rejoindre à l’after-party, et elles ont toutes deux partagé un baiser avec Logan Palmier pendant leur tête-à-tête avec lui.

Logan a d’abord passé du temps avec Rachel et l’a félicitée pour son courage de revenir sur La bachelorette après son horrible expérience sur Le célibataire. Elle a été immédiatement séduite et l’a prouvé en l’embrassant. “Ma nuit a été décevante, mais je pense que Logan a changé les choses”, a-t-elle déclaré. “Il est vraiment, vraiment drôle et il s’est vraiment mis en valeur aujourd’hui. Nous nous amusons vraiment à plaisanter et il est très mignon. J’aime beaucoup Logan.

Gabby a ressenti la même chose lorsque Logan s’est extasié sur la façon dont elle fait toujours sourire les gens, mais a également reconnu qu’elle était bien plus que cela. Comme Rachel, elle a partagé un baiser avec le charmeur. “Logan et moi avons eu une très bonne conversation”, a-t-elle admis. «Il est super amusant, très charmant. Je me voyais bien lui offrir une rose.

Ensuite, Rachel et Gabby se sont retrouvées pour parler de la nuit. Gabby a dit qu’elle était intéressée à éventuellement donner sa rose à Logan, c’est à ce moment-là que Rachel a révélé qu’elle l’avait embrassé et qu’elle avait aussi des sentiments forts pour lui. “Mon cœur a un peu baissé”, a déclaré Gabby dans un confessionnal. “Je pense que Logan explore les deux côtés, c’est ce que nous demandons aux hommes, mais je sentais déjà que j’avais un lien fort avec lui et j’étais impatient de voir où les choses allaient. Donc ça fait bizarre.

Rachel a dit à Gabby qu’elle ne marcherait pas sur ses orteils si elle était super intéressée par Logan, mais à la fin, Gabby s’est rendu compte que c’était Rachel qui ressentait le plus fortement. Rachel a fini par donner sa rose à Logan, tandis que Gabby a choisi de donner la sienne à Johnny DePhillipo.

“Rachel est très attachée à Logan”, a expliqué Gabby. “Je veux pouvoir lui donner cet espace pour s’épanouir. Cela ne vaut vraiment pas la peine de marcher sur les orteils de Rachel dans ce scénario. Two Bachelorettes cause des obstacles que nous ne savions même pas prévoir, et je ne sais pas comment nous allons le résoudre.