Rachel Notley, Danielle Smith et l’énorme écart politique entre les sexes en Alberta

Dans environ six mois, deux femmes politiques influentes s’affronteront pour décider qui dirigera la province pour les quatre prochaines années. Les femmes de l’Alberta joueront un rôle important pour déterminer s’il s’agit de quatre années supplémentaires de règne de l’UCP ou d’un retour à Rachel Notley et au NPD.

Déjà, vous voyez les deux partis politiques se positionner dans l’espoir de courtiser les électrices. Le NPD a concentré ses récentes Messagerie sur l’abordabilité, les soins de santé et la diversification économique. Et tout juste après sa victoire aux élections partielles, la première ministre Danielle Smith a promis de réduire les attentes pour l’accès aux hôpitaux et a promis des milliards pour lutter contre la hausse du coût de la vie.

Certains observateurs politiques affirment que le chemin le plus viable de Smith vers la victoire repose sur le fait d’inciter les femmes des banlieues à voter pour son parti.

Mais — et c’est un gros problème pour l’UCP au pouvoir — les femmes en Alberta sont beaucoup plus susceptibles d’appuyer le NPD que les hommes.

Ce n’est peut-être pas une grande surprise, étant donné que les résultats du plus récent sondage CBC/Road Ahead montrent que le Le NPD battrait l’UCP si une élection avait lieu aujourd’hui.

Malgré tout, la différence entre les femmes et les hommes est frappante : 47 % des femmes voteraient pour le NPD, comparativement à 39 % des hommes. Cet écart de huit points est à égalité avec certaines des estimations du dégoût des femmes pour Donald Trump dans le élection présidentielle 2020 .

Les hommes sont plus susceptibles que les femmes de voter UCP. Trente-huit pour cent des hommes et 31 % des femmes disent qu’ils voteraient pour le parti de Smith si des élections avaient lieu aujourd’hui.

Ce phénomène selon lequel les femmes sont plus disposées à soutenir les partis de gauche et les hommes les partis de droite est connu dans la recherche comme un écart entre les sexes moderne .

Cela ne signifie pas que les femmes conservatrices ou les hommes de gauche n’existent pas. Alors que les femmes et les hommes sont des groupes différents, ils diffèrent encore systématiquement les uns des autres.

Pourquoi les femmes aiment le NPD

Recherches antérieures fournit des indices à ce sujet. Au Canada, les femmes ont tendance à être moins conservatrices sur le plan social et plus sceptiques à l’égard du conservatisme du marché (comme la déréglementation, la privatisation et la baisse des impôts) que les hommes.

D’autres recherches en sciences politiques suggèrent que le plus grand soutien des femmes aux partis progressistes découle de leur propre intérêt. Dans 2021 , près du tiers des femmes albertaines travaillaient dans le secteur public, comparativement à près d’un septième des hommes. Les femmes sont également beaucoup plus susceptibles d’être chargées de s’occuper des enfants et des parents âgés.

Cela met les femmes en contact plus étroit avec les soins de santé et l’éducation, rendant potentiellement les problèmes dans ces domaines plus importants pour les femmes.

Les valeurs et les croyances comptent

Les études qui expliquent comment et pourquoi les gens votent mettent en évidence les valeurs et croyances fondamentales. Il s’agit notamment de la façon dont les gens pensent que l’économie devrait fonctionner, de l’importance qu’ils accordent à l’égalité et de leur identification à la gauche ou à la droite. Ces facteurs ont des effets constants sur les personnes pour lesquelles une personne choisit de voter.

Bien que la plupart des Albertains soient assez modéré , les hommes sont plus susceptibles que les femmes de s’identifier à la droite politique. Interrogés dans le sondage de CBC News pour se placer sur une échelle de 0 (à gauche) à 10 (à droite), les hommes avaient une moyenne de 5,7 et les femmes une moyenne de 5,1.

Ce qui importe le plus, c’est la façon dont les femmes et les hommes ont des points de vue différents sur l’économie. Alors que près de la moitié (48 %) des hommes conviennent que le gouvernement devrait rester à l’écart de la création d’emplois et que tout le monde, y compris les pauvres, en profite lorsque les entreprises gagnent beaucoup d’argent, seulement 34 % des femmes disent la même chose.

Pourquoi cela pourrait-il être important ? Au Canada, les partis de droite (p. ex. l’UCP) posséder les vues économiques que les hommes semblent préférer. Les partis de gauche, comme le NPD, sont davantage associés aux programmes sociaux et à la diversité.

Alors que la plupart des Albertains pensent qu’il faut faire plus pour promouvoir l’égalité, l’immigration et soutenir les peuples autochtones, les femmes (66 %) y sont plus favorables que les hommes (62 %).

Les dirigeants comptent

Là où les valeurs et les croyances sont stables, d’autres facteurs comme le leadership ne le sont évidemment pas. On peut dire que Jason Kenney, alors premier ministre, a été contraint de quitter son emploi en raison de scepticisme il pourrait mener l’UCP à la victoire de réélection.

Les gens évaluent les leaders les uns par rapport aux autres, en fonction de la perception de leur caractère et de leurs compétences. Même si les Canadiens aiment les dirigeants qu’ils jugent intelligents, la recherche suggère que percevoir les leaders comme de bonnes personnes importe davantage.

Dans ce contexte, les femmes et les hommes perçoivent toujours les leaders différemment. Les hommes se souviennent plus affectueusement du mandat de Jason Kenney que les femmes. Les femmes sont beaucoup plus susceptibles de penser que Notley a fait un meilleur travail en tant que premier ministre que les hommes – bien que les deux sexes approuvent désormais plus fortement le poste de premier ministre de Notley que celui de son successeur.

De même, les femmes et les hommes s’accordent à dire qu’ils aiment davantage Rachel Notley que Danielle Smith. Pourtant, les hommes aiment Smith plus que les femmes, et les femmes aiment beaucoup plus Notley.

Cela s’explique en partie par le fait que les femmes et les hommes ne sont pas d’accord sur la question de savoir si l’Alberta est sur la bonne ou la mauvaise voie. Par exemple, les femmes et les hommes conviennent que le gouvernement de l’Alberta ne fait pas un excellent travail pour faire construire des pipelines. Mais c’est à peu près tout.

Les hommes sont beaucoup plus susceptibles que les femmes de penser que la province est sur la bonne voie en ce qui concerne l’économie (+16 points de pourcentage), le budget (+14), la création d’emplois (+11), les soins de santé (+11), la maternelle à la 12e année. l’éducation (+11), l’éducation postsecondaire (+10), la criminalité (+10) et l’honnêteté (+7).

Danielle Smith se promène parmi ses ministres en octobre. Elle a sélectionné quatre femmes dans l’équipe de 26 membres, créant le plus grand déséquilibre entre les sexes pour un cabinet albertain depuis 2006. (Jason Franson/La Presse Canadienne)

La chose frappante ? Ces différences de bonne/mauvaise piste sont ne pas assez pour expliquer les notes attribuées par les femmes à Smith et Notley maintenant, et à Notley et Kenney dans le passé. Les données n’indiquent pas clairement pourquoi c’est le cas, mais mon hypothèse est qu’il s’agit de partisanerie – un lien émotionnel que quelqu’un ressent avec un parti politique qui conduit quelqu’un pour voir ce parti plus positivement, et les autres plus négativement.

Lorsque tous ces facteurs sont pris en compte, il est peut-être moins surprenant qu’il y ait actuellement un si grand écart entre les sexes dans les intentions de vote en Alberta.

La question la plus intéressante est donc de savoir si le NPD sera en mesure de conserver le soutien des femmes tout en persuadant davantage d’hommes de voter pour elles, et si l’UCP a suffisamment de temps pour inciter suffisamment de femmes qui semblent s’être aigri au parti de Smith à venir. retour vers eux en mai prochain.

