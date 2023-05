Rachel Notley attire peut-être les électeurs vers le NPD – mais pas beaucoup de conservateurs unis

En attrapant l’ancien député provincial Blake Pedersen approbation les néo-démocrates ont revendiqué l’un des animaux politiques les plus voyagés en Alberta.

Il a été élu en 2012 en tant que député de Wildrose à Medicine Hat, aux côtés de Danielle Smith, alors chef. Lorsqu’elle a traversé le parquet pour les progressistes-conservateurs de Jim Prentice, Pedersen l’a fait aussi, puis il s’est fait bousculer politiquement en 2015 par le même parti qu’il soutient maintenant.

Entre cette date et 2023, il a passé la plupart du temps soutenir le Parti de l’Alberta qui ne présente aucun candidat dans la circonscription actuelle de Pedersen ou dans 78 % des circonscriptions albertaines.

Un autre ex-député dont le NPD a vanté les mérites est l’ancien ministre conservateur Doug Griffiths. Il ne voulait rien avoir à faire avec l’UCP depuis que Jason Kenney a créé ce parti, et avait aussi garé ses allégeances avec le Parti albertain jusqu’ici.

Tout au long de la campagne et des mois auparavant, le parti de Rachel Notley a s’est emmailloté dans les tons bleus. Ils espéraient faire appel à des masses d’anciens conservateurs indécis qui estimaient que Smith était trop extrême à leur goût, et se tailler une part suffisamment importante de la base UCP 2019 de Kenney pour gagner.

De nouveaux sondages suggèrent que le NPD a pour la plupart échoué à ramasser ces conservateurs capricieux. Ce qu’ils ont réussi à faire, cependant, c’est d’absorber tous les anciens électeurs du Parti de l’Alberta qui n’avaient nulle part où aller après la dérive de cette faction vers une relative obscurité.

Le nouveau sondage Janet Brown Opinion Research pour CBC News a le parti de Smith à 52% dans toute la province parmi les électeurs penchés et décidés, contre 44% pour Notley’s et 1% pour le Parti de l’Alberta et la même chose pour certains autres petits partis.

Comparez cela aux résultats des élections de 2019 : 54,9 % UCP, 32,7 % NPD, ainsi que les 9,1 % que le Parti de l’Alberta a obtenus sans remporter aucun siège.

À en juger par le sondage de Brown, Smith a fait une hémorragie de quelques points à Notley, mais la quasi-totalité de l’option AP vaguement centriste passe à l’orange cette année, lors de l’élection la plus binaire que l’Alberta ait connue depuis des générations.

Le centre-droit est uni derrière l’UCP, et maintenant le centre-gauche est plus uni derrière le NPD. C’est l’Alberta, donc ce n’est pas du tout proche d’un match égal.

Il semble que la concentration incessante de l’UCP sur l’économie et les impôts – et la mise en avant des stéréotypes sur la façon dont le NPD gère l’un ou l’autre – pourrait maintenir la coalition Kenney ensemble. Cela a peut-être suffi à contrecarrer toutes les choses peu recommandables que les Albertains ont découvertes sur Smith et son parti, depuis son commentaire de 2021 comparant les partisans du vaccin aux Allemands enjoués qui laisser monter le nazisme au rapport du commissaire à l’éthique la trouvant en infraction pour une tentative d’ingérence dans le système judiciaire en 2023, et la description par un candidat de l’UCP d’enfants transgenres dans termes déshumanisants .

Jeudi, deux conservateurs beaucoup plus populaires ont soutenu l’UCP dans l’espoir de fortifier la coalition de droite et de garder la base motivée.

Lorsque le parti a affiché le message du chef fédéral Pierre Poilievre vidéo d’approbation il a utilisé le titre « Ramenons-le à la maison », tandis que l’apparition de l’ancien premier ministre Stephen Harper lors d’un rassemblement jeudi avait un son similaire.

L’UCP de Jason Kenney a obtenu 55 % des voix en Alberta en 2019 et a remporté une majorité écrasante. Le parti de Smith a 52% dans le dernier sondage de Janet Brown, mais le reste des électeurs se consolidant derrière le NPD produira probablement un écart beaucoup plus petit dans les sièges remportés. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

Il ne peut s’agir que d’une unité temporaire et fragile autour d’un leader qui a causé bien des maux de tête aux candidats à la porte ; mais c’est un parti qui apparaît uni quand ça compte en fin de campagne.

Et la responsabilité des dirigeants semble avoir coupé dans les deux sens lors des élections, le sondage de Brown montrant Smith et Notley à égalité à 42% d’approbation.

Le champ de bataille, comme toujours

À Calgary, le nom de Notley signifie toujours plus (ou blesse moins la marque) que celui de Smith – avec un avantage de cinq points pour le chef du NPD dans et autour de la plus grande ville de l’Alberta, selon le sondage de Brown.

Et avec l’écart à Calgary de seulement trois points, il y a des signes que le NPD a fait plus que simplement ramasser tous les anciens électeurs du Parti de l’Alberta, mais a également rongé les marges de l’UCP.

La course s’est resserrée depuis le dernier sondage réservé aux abonnés que Brown a mené – que quelqu’un divulgué à Postmedia apparemment dans l’espoir de faire dérailler les récits autour des sondages favorables au NPD.

L’avance de l’UCP dans la région de Calgary est passée de 12 points à trois au cours des dernières semaines de mai. Étant donné que ce sous-ensemble régional comprend des villes satellites où le NPD se présente à peine comme Okotoks, Airdrie et Chestermere, les deux partis pourraient être plus proches de l’égalité à Calgary proprement dite, le grand prix de 26 sièges de l’élection.

Mais un match nul ou quasi nul se traduira probablement par une victoire nette pour l’UCP, car l’arithmétique des sièges signifie que le NPD doit dominer de manière retentissante la plus grande ville de l’Alberta pour avoir une chance de submerger l’énorme pare-feu de dizaines de sièges que Smith contrôlera dans les régions rurales et petite ville de l’Alberta.

Tout le monde veut un morceau de l’ancien vote bleu Tory / UCP, et Notley et Smith ont habillé le rôle lors du débat de la semaine dernière. (Capture d’écran CBC/YouTube)

Bien entendu, il ne s’agit que d’un seul sondage, même s’il s’agit de l’un des sondeurs les plus acclamés de l’Alberta. Et les sceptiques et les optimistes pro-NPD peuvent regarder de travers certains résultats anormaux dans le sondage, qui montre une large avance pour l’UCP parmi les Albertains de 18 à 24 ans (57% à 36, un renversement des tendances démographiques typiques) , mais c’est un petit échantillon de 142 dans un sondage de 1 200 personnes.

Mais l’écart entre le premier et le deuxième, le centre-droit et le centre-gauche, reste large, et il en a été ainsi dans de nombreuses enquêtes rendues publiques.

La coalition conservatrice unie que Kenney a construite, puis dont elle a perdu le contrôle, ne semble pas s’être érodée, les positions économiques largement attrayantes de Smith se révélant plus importantes que ses autres positions plus floues que le NPD a entourées de balises d’urgence.

Avec Smith, le mouvement Wildrose a consommé suffisamment de l’ancienne base progressiste-conservatrice pour ne pas trop se soucier du fait que les types mécontents qui avaient auparavant flirté avec le Parti de l’Alberta sont maintenant des néo-démocrates.

Le sondage aléatoire de CBC News auprès de 1 200 Albertains a été mené à l’aide d’une méthode hybride entre le 12 et le 24 mai par Trend Research, d’Edmonton, sous la direction de Janet Brown Recherche d’opinion . L’échantillon est représentatif des facteurs régionaux, d’âge et de sexe. La marge d’erreur est de +/- 2,8 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Pour les sous-ensembles, la marge d’erreur est plus grande.

L’enquête a utilisé une méthodologie hybride qui impliquait de contacter les répondants par téléphone et de leur donner la possibilité de répondre à l’enquête à ce moment-là, à un autre moment plus pratique, ou de recevoir un lien par e-mail et de répondre à l’enquête en ligne. Trend Research a contacté des personnes à l’aide d’une liste aléatoire de numéros, composée à la fois de numéros de téléphones fixes et de téléphones portables. Les numéros de téléphone ont été composés jusqu’à cinq fois à cinq moments différents de la journée avant qu’un autre numéro de téléphone ne soit ajouté à l’échantillon. Le taux de réponse a été de 5,35 %.