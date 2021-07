Dans le but de ramener les projecteurs sur les prochaines finales de la NBA, la présentatrice d’ESPN Rachel Nichols a présenté lundi des excuses pour le contenu d’un appel téléphonique divulgué et les commentaires qu’elle a faits à propos de sa collègue d’ESPN, Maria Taylor.

Un rapport du New York Times a mis en évidence les tentatives d’ESPN de calmer une année d’animosité entre les deux qui touchait à des questions raciales et à un moment donné, plusieurs personnalités éminentes d’ESPN ont pris parti.

Lundi après-midi, Nichols a ouvert « The Jump », l’émission quotidienne de la NBA qu’elle co-anime, avec un message simple et direct :

« Donc, la première chose qu’ils enseignent à l’école de journalisme est de ne pas être l’histoire. Et je n’ai pas l’intention d’enfreindre cette règle aujourd’hui ou de détourner l’attention d’une finale fantastique, mais je ne veux pas non plus laisser passer ce moment sans dire à quel point je respecte, à quel point j’apprécie nos collègues ici à ESPN, à quel point je suis profondément désolé d’avoir déçu ceux que j’ai blessés – en particulier Maria Taylor – et à quel point je suis reconnaissant de faire partie de cette équipe exceptionnelle. »

Lors d’un appel téléphonique de mai 2020, Nichols s’est plaint de la sélection de Taylor pour animer la couverture des finales NBA d’ESPN, insinuant que la décision n’avait pas été prise au mérite, mais parce que le réseau « sentait sous pression (son) record de longue date sur la diversité ».

Nichols a déclaré qu’elle n’avait aucune animosité envers Taylor et qu’elle l’avait contacté plusieurs fois par SMS et appels téléphoniques.

Lundi, elle s’est assurée que Taylor reçoive le message en le partageant également avec les téléspectateurs d’ESPN.