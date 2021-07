Rachel Nichols d’ESPN s’excuse auprès de la présentatrice sportive Maria Taylor après qu’un micro chaud « raciste » ait dit qu’elle était « profondément désolée »

La présentatrice d’ESPN Rachel Nichols s’est excusée après avoir été prise au micro d’une bombe affirmant que sa collègue noire Maria Taylor n’avait été sollicitée que pour accueillir les finales de la NBA afin de renforcer la diversité sur le réseau sportif.

Dans un segment de lundi soir, Nichols a déclaré qu’elle était « profondément, profondément désolée » pour ses commentaires sur l’enregistrement divulgué.

Nichols a été prise sur un micro chaud en disant que Taylor avait été choisie pour renforcer la « diversité » Crédit : Getty

« La première chose qu’ils vous apprennent à l’école de journalisme, c’est de ne pas être l’histoire, et je n’ai pas l’intention d’enfreindre cette règle aujourd’hui », a commencé le diffuseur chevronné.

« Mais je ne veux pas non plus laisser passer ce moment sans dire à quel point je respecte, à quel point j’apprécie nos collègues ici à ESPN, à quel point je suis profondément désolé d’avoir déçu ceux que j’ai blessés, en particulier Maria Taylor, et à quel point je suis reconnaissant Je dois faire partie de cette équipe exceptionnelle. »

Les ex-vedettes de la NBA Kendrick Perkins et Richard Jefferson sont intervenus après que Nichols se soit excusé.

« Merci d’avoir accepté la responsabilité de vos actes », a commenté Perkins.

« Vous m’avez traité avec le plus grand respect et vous m’avez toujours mis à l’aise en votre présence. »

Rachel Nichols est l’enfant du célèbre réalisateur américain Mike Nichols Crédit : Getty – Contributeur

Perkins a déclaré à propos de l’hôte rival de Nichols : « Je connais aussi Maria Taylor. Une personne formidable également. Très, très talentueuse, travailleuse. Et j’ai l’impression qu’elle mérite chaque opportunité qui se présente à elle. »

Richard Jefferson a également offert son « plein soutien » à Maria Taylor.

Il a poursuivi: « Rachel et tout notre groupe ici ont eu des conversations très difficiles au cours de cette période, et ces conversations ne s’arrêtent pas là.

« Nous continuerons à avoir des conversations inconfortables. Personne n’est excusé. Elle n’est pas excusée. Je ne suis pas excusé. Cela ne disparaît pas tout simplement. »

Rachel Nichols est mariée au réalisateur Max Nichols Crédit : Getty

Nichols a fait face pour la première fois à des réactions négatives après que le New York Times a publié un enregistrement dans lequel on peut l’entendre dire qu’elle était « négligée » et Taylor a été choisie parce que le réseau « sentait de la pression » pour ajouter plus de diversité.

Elle a déclaré au micro : « Je souhaite à Maria Taylor tout le succès du monde – elle couvre le football, elle couvre le basket-ball.

« Si vous avez besoin de lui donner plus de choses à faire parce que vous ressentez de la pression à cause de votre record de longue date en matière de diversité – que, soit dit en passant, je connais personnellement du côté féminin – allez-y.

« Trouve-le juste ailleurs. Tu ne vas pas le trouver chez moi ou m’emporter mon truc. »

L’enregistrement a été capturé en juillet 2020 alors que Nichols demandait conseil à Adam Mendelsohn parce qu’elle pensait que ses patrons faisaient avancer Taylor à ses dépens.

À l’insu de Nichols, elle a été prise sur un micro chaud alors qu’il semblait que sa caméra était allumée et que l’appel était enregistré sur un serveur au siège d’ESPN à Bristol, Connecticut.

On ne sait pas pourquoi sa caméra était allumée, mais la plupart des gens chez ESPN pensent que Nichols, utilisant une nouvelle technologie pendant une pandémie, ne l’a pas éteinte correctement.