Rachel Morin a été tuée dans un point chaud de randonnée. Puis la police a fait une découverte choquante

Rachel Morin a quitté son domicile à Bel Air, dans le Maryland, vers 18 heures le samedi 5 août, et s’est dirigée vers un sentier de randonnée populaire juste à l’extérieur de la ville.

Lorsque la mère de cinq enfants n’est pas revenue cette nuit-là, son nouveau petit ami Richard Tobin a appelé la police vers 23 heures pour signaler sa disparition, selon le shérif du comté de Harford, Jeffrey Gahler.

Le lendemain matin, la voiture de l’homme de 37 ans était localisée à l’entrée de la rue Williams du sentier Ma and Pa.

À 13 h 07 le 6 août, un membre du public a appelé le 911 pour signaler avoir trouvé le corps d’une femme près du sentier.

Après que sa famille ait été laissée pleurer sa mort mystérieuse sans aucune réponse pendant des jours, finalement le 17 août, les enquêteurs ont annoncé une rupture majeure dans l’affaire : ils ont découvert de l’ADN sur les lieux du crime.

Au-delà de cela, cet ADN correspond à un échantillon prélevé sur une invasion de domicile et l’agression d’une jeune fille le 26 mars à travers le pays. Maintenant, la police cherche des pistes pour trouver le suspect.

Le meurtrier présumé et Morin ne se connaissaient probablement pas, car la police a qualifié l’incident d ‘«acte de violence potentiellement aléatoire».

« Ce n’était pas une mort (accidentelle), et elle n’y est pas allée de son plein gré et elle mérite des funérailles dignes de sa beauté », a écrit Rebekah Morin sur la page GoFundMe pour collecter des fonds pour son enterrement et subvenir aux besoins de ses cinq jeunes enfants. Il a depuis recueilli près de 50 000 $.

Les autorités « croient fermement » qu’un corps retrouvé dimanche sur un sentier de randonnée du Maryland est celui d’une mère de 37 ans, Rachel Morin (GoFundme)

Richard Tobin, le petit ami de Morin âgé de 27 ans, a écrit sur les réseaux sociaux après la rupture de l’affaire : « J’espère qu’ils ont trouvé cette ordure de la terre. »

M. Tobin a déjà été contraint de nier toute implication dans son meurtre après avoir fait l’objet d’intenses spéculations au début de l’affaire. Il n’a pas été nommé suspect par la police et a clamé son innocence.

Ce que nous savons

Le 6 août au matin, les responsables de l’application des lois du Maryland ont lancé un appel urgent pour obtenir des informations sur le lieu où se trouvait Mme Morin.

Le bureau du shérif du comté de Harford a déclaré que Mme Morin avait été vue pour la dernière fois vers 18 heures la veille du départ pour marcher sur le sentier Ma and Pa.

Elle a été décrite comme 5’2 (1,57 m), 107 livres (48 kg), avec des cheveux blonds et des yeux bleus. Mme Morin portait un débardeur bleu ou noir, un soutien-gorge de sport noir, un short en spandex noir et des baskets grises lorsqu’elle a été aperçue pour la dernière fois.

Richard Tobin a nié toute implication dans la mort de sa petite amie Rachel Morin alors qu’une enquête sur l’homicide était lancée après la découverte du corps d’une femme (Facebook / Rachel Morin)

M. Tobin a informé les autorités que la voiture de sa petite amie se trouvait sur un parking au début du sentier Williams St. Les autorités ont récupéré le véhicule dimanche matin et il est en cours de traitement pour preuve, a indiqué le département du shérif.

La sombre nouvelle qu’un corps avait été découvert par un membre du public près du sentier a suivi quelques heures plus tard.

Le shérif Gahler a déclaré lors d’une conférence de presse que les autorités « croyaient fermement » que le corps était celui de Mme Morin, mais attendaient la confirmation officielle du bureau du médecin légiste.

« Je ne vais pas entrer dans ce qu’ils ont physiquement observé sur les lieux. Mais les enquêteurs pensent malheureusement qu’il s’agit d’un cas d’homicide », a déclaré le shérif Gahler, ajoutant que les enquêteurs « croyaient fermement » que le corps était celui de M. Morin.

« En ce moment, les détectives continuent de travailler sur l’affaire aussi agressivement que possible, et nous ne négligerons aucun effort », a déclaré le shérif Gahler.

Une bande de scène de crime et des croiseurs de police ont été vus sur environ un demi-mile dans le sentier Ma and Pa le 6 août, selon WBAL TV .

Rachel Morin a été vue vivante pour la dernière fois sur le sentier Ma and Pa (Bureau du shérif du comté de Harford)

Bel Air, le siège du comté de Harford, est une ville d’environ 10 000 habitants située à 48 km au nord de Baltimore, près de la frontière avec la Pennsylvanie.

La région compte de nombreux sentiers de randonnée populaires et les autorités ont averti les randonneurs d’être en état d’alerte alors qu’ils continuaient d’enquêter sur la mort de Mme Morin.

Le procès Ma and Pa, vu du début du sentier Williams St, où se trouvait la voiture de Rachel Morin dimanche matin (Google Maps)

« Heureusement, nous n’avons pas trop de crimes violents dans le comté de Harford, mais quand nous en avons un, je préfère quand je peux me tenir ici et vous dire que le suspect a été arrêté ou qu’il s’agit d’un crime ciblé.

« Je ne peux pas vous dire que c’est le cas », a-t-il déclaré.

Le shérif Gahler a exhorté les gens à ne pas porter d’écouteurs lorsqu’ils sont sur le sentier afin qu’ils puissent être conscients de leur environnement, porter un sifflet ou un dispositif d’alerte, se promener ou courir avec des amis ou des membres de la famille et faire savoir aux membres de la famille où ils se trouvent.

« Si vous voyez quelque chose qui vous semble suspect, sortez votre téléphone et appelez le 911 », a-t-il déclaré.

Le shérif Gahler a également plaidé pour que le public rapporte toute information, aussi insignifiante soit-elle.

Le 16 août, les enquêteurs du comté de Harford ont déclaré avoir trouvé de l’ADN sur les lieux du crime, ce qui correspond à un échantillon prélevé sur une scène de crime de mars à Los Angeles où un homme a envahi une maison et a agressé une jeune fille. Cependant, la police a déclaré qu’elle « n’avait aucune idée » de l’endroit où se trouvait actuellement le suspect.

Le suspect reste anonyme, mais a été décrit par la police comme un homme hispanique âgé de 20 à 30 ans, mesurant 5 pieds 9 pouces, pesant 160 livres avec une « carrure musclée ». Ils disent qu’il est peu probable que le suspect connaisse Morin, qualifiant le meurtre d ‘«acte de violence potentiellement aléatoire».

Ils ont ajouté qu’ils pensaient qu’il avait « des liens avec la région de Los Angeles et qu’il pourrait avoir été impliqué dans des crimes violents dans d’autres États ». La police a publié des images du suspect et demande aux gens d’envoyer des conseils s’ils savent quoi que ce soit qui puisse identifier le suspect.

Qui est Rachel Morin ?

Mme Morin était originaire de Dover, dans le New Hampshire, et résidait depuis longtemps à Bel Air. Elle était l’un des cinq frères et sœurs.

Sa sœur Rebekah, elle-même mère de sept enfants, a révélé sur une page GoFundMe que la famille avait pleuré la mort de leur nièce Lily Beth du syndrome de mort subite du nourrisson une semaine plus tôt.

« C’est avec une tristesse dévastatrice et un cœur brisé que notre famille a été frappée par un autre chagrin.

« Ma soeur, Rachel Morin a disparu le samedi 5 août 2023 vers 18h. En moins de 24 heures, son corps a été retrouvé par les forces de l’ordre locales. Cela ne fait qu’une semaine que ma nièce Lily Beth est décédée du SMSN, et je constate que je dois faire encore un autre gofundme pour aider ma mère, Patty Morin avec les frais funéraires.

Rebekah a confirmé que sa sœur n’avait pas d’assurance-vie et a demandé une aide financière pour subvenir aux besoins de ses cinq enfants survivants.

Dans une mise à jour, Rebekah a demandé à toute personne disposant d’informations d’avertir les forces de l’ordre d' »obtenir justice pour ma sœur, ses enfants, sa mère et tous ses frères et sœurs ».

Sur les réseaux sociaux, Rachel Morin a posté des photos touchantes avec ses enfants, des selfies au gym et passant du temps avec des amis.

«Rachel était elle-même si sans vergogne: pleine d’esprit et authentique, brillante, audacieuse et entêtée. Son esprit illuminait la pièce et son sourire était contagieux », a écrit sa meilleure amie Claudia Brown dans un post sur Facebook après sa mort.

« Sa foi était si forte »

Mme Brown a écrit que Mme Morin était divorcée et qu’elle était «une féroce protectrice de ses enfants et les aimait de tout son cœur».

Mme Morin avait travaillé comme mannequin et était apparue sur la couverture du magazine Owl, la publication étudiante du Harford Community College, où son frère John Morin travaillait comme directeur technique.

En 2018, elle a partagé des photographies d’un voyage en Nouvelle-Zélande pour rendre visite à John, qui travaillait comme photographe dans la ville de Whakatane.

Richard Tobin a changé son statut pour être en couple avec Rachel Morin le 1er août (Facebook)

Dans un message publié en février, Mme Morin a partagé une citation inquiétante sur sa page Facebook : « Le risque peut être dangereux, mais la routine peut être mortelle. Le confort a tué plus de rêves que l’audace ne l’a jamais fait.

Mme Morin a également lancé sa propre entreprise de nettoyage, East Coast Cleaners, en 2019, selon Open Corporates.

Le 1er août, Mme Morin et M. Tobin ont partagé des nouvelles de leur relation sur Facebook.

« Je n’ai commencé à prendre des photos qu’il y a quelques semaines… mais ce sont quelques-unes de mes préférées. De la plage à la montagne », a-t-elle écrit avec des photos du couple.

Les archives judiciaires montrent que M. Tobin a été arrêté deux fois pour voies de fait au deuxième degré et des arrestations distinctes pour violation d’ordonnances restrictives, destruction malveillante de biens et possession de drogue depuis 2014.

M. Tobin a également été accusé d’être un fugitif de la justice, de résister à l’arrestation et d’intoxication désordonnée, selon les dossiers de recherche judiciaire du Maryland.

Les autorités n’ont publié aucune information sur les suspects potentiels, ni lié de quelque manière que ce soit M. Tobin à l’enquête sur l’homicide.

L’indépendant a tenté de joindre M. Tobin, mais un numéro de téléphone portable coté en bourse est allé directement sur la messagerie vocale lundi.

Suite à la publication par la police d’une vidéo du suspect, M. Tobin a posté sur Facebook : « S’il vous plaît, aidez à identifier ce sac de merde. »

Qu’est-ce que le Ma and Pa Trail ?

Le sentier de 6,25 miles (10 km) tire son nom de l’ancien corridor du chemin de fer du Maryland et de la Pennsylvanie qui traversait la ville de Bel Air dans le comté de Harford.

La voie a été démantelée dans les années 1950, puis transformée en sentier patrimonial le long de l’ancien tracé du chemin de fer.

Il se compose d’une section de 3,3 milles à travers Bel Air et d’un segment de 1,7 mille à Forest Hill voisin.

Selon Alltrails.com, le parcours est modérément difficile et dure environ 2 heures et 25 minutes.

À la suite du décès de Mme Morin, les autorités ont averti les randonneurs de faire particulièrement attention et d’être conscients de leur environnement.