Rachel McAdams photographiée pour la 1ère fois avec son petit ami, des enfants à Los Angeles : Photos – Hollywood Life

Crédit image : MEGA

Rachel McAdams est sorti à Los Angeles mardi, ce qui n’était pas si remarquable. Mais la sortie du 12 juillet comprenait également son petit ami, Jamie Lindenet deux enfants — et c’est la première fois que Sherlock Holmes la beauté a été photographiée avec toute la famille insaisissable en public ! Dans les photos, que vous pouvez VOIR ICI via Le courrier quotidienle Méchantes filles L’actrice de 44 ans a porté un tee-shirt gris, un jean et une casquette noire sur laquelle était écrit « amour » alors qu’elle tenait la main de son fils. Elle a tiré ses cheveux en une queue de cheval décontractée et a terminé le look avec des baskets et quelques bracelets en or.

À ses côtés marchait Jamie, qui poussait une poussette avec leur petite fille à l’intérieur. Le scénariste avait l’air tout aussi décontracté dans un t-shirt marron de l’État de Floride, un jean et une paire de lunettes de soleil. Rachel portait un café glacé tout en accompagnant sa famille.

Les photos sont extrêmement rares – en fait, bien que Rachel ait donné naissance à son fils en avril 2018 et à sa fille entre 2020 et 2022, elle n’a jamais divulgué leurs noms. L’être aimé La femme du voyageur temporel star a à peine reconnu les avoir.

Bien qu’elle ait gardé sa vie personnelle presque entièrement pour elle, Rachel a déjà parlé de la maternité. « En tant que maman, ce n’est pas trop, trop difficile de trouver le désordre, le privilège de pouvoir voir un enfant grandir et être son parent », a-t-elle déclaré. PERSONNES à la première de Es-tu là Dieu ? C’est moi Marguerite en avril.

Et en 2018, elle s’est ouverte dans de rares commentaires sur le fait de devenir maman pour la première fois. « C’est la plus grande chose qui me soit jamais arrivée, haut la main », a-t-elle déclaré Le Sunday Times à l’époque. « [People say] ta vie ne t’appartient plus. Mais j’avais 39 ans de moi, j’en avais marre de moi, j’étais si heureux de mettre l’accent sur une autre personne.

Rachel et la Nous sommes Marshall l »écrivain a commencé à sortir ensemble en 2016. Le Crashs de mariage étoile précédemment datée Ryan Gosling et Michel Sheen.

