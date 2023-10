Rachel McAdams a volé la vedette dans le rôle de Regina George dans « Mean Girls », mais ces actrices ont également auditionné

« Mean Girls » est un film de 2004 qui est devenu un phénomène culturel et a maintenu sa popularité à travers les générations.

L’actrice américaine Rachel McAdams incarnait Regina George, leader de la clique populaire des lycéennes « The Plastics », tandis qu’Amanda Seyfried et Lacey Chabert jouaient les deux autres personnages composant le groupe original. Lindsay Lohan incarne Cady Heron, le nouveau membre de la clique qui provoque la division lorsqu’elle tombe amoureuse d’Aaron Samuels (Jonathan Bennett), l’ex-petit-ami de George.

Le film est devenu l’un des films les plus cités de tous les temps avec des répliques qui ont été répétées à maintes reprises dans le monde réel. « Entrez perdant, nous allons faire du shopping », « le mercredi, nous portons du rose » et « elle ne vient même pas ici », sont parmi les répliques les plus citées du film.

Vous trouverez ci-dessous des faits amusants sur les « Mean Girls » que vous ne connaissiez peut-être pas.

Le 3 octobre est devenu la journée des « Mean Girls » Le film a été écrit par Tina Fey, qui joue également dans le film. Le scénario a été inspiré d’un livre non-fictionnel Le casting du film aurait pu être très différent Le film a été principalement tourné au Canada Amy Poehler était « une maman cool » et une jeune Rajiv Surendra a réussi à réussir son rap avec l’aide de Fey et Poehler « Mean Girls » est devenue une comédie musicale à Broadway en 2018 Le montage original du film était beaucoup plus vulgaire que le montage final

1. Le 3 octobre est devenu la journée des « Mean Girls »

Le 3 octobre est devenu un jour pour célébrer le film en raison d’une réplique classique du film. Lorsque Heron, joué par Lohan, parle pour la première fois à Samuels, il lui demande quel jour on est, ce à quoi elle répond : « c’est le 3 octobre ».

Cette scène est courte mais mémorable. Beaucoup de ceux qui n’ont pas vu l’intégralité du film connaissent ce clip. Désormais, le 3 octobre est connu pour être la journée des « Mean Girls ».

2. Le film a été écrit par Tina Fey, qui joue également dans le film

« Mean Girls » a été écrit par Tina Fey, qui incarne l’enseignante Mme Norbury dans le film. La comédienne, principalement connue à l’époque pour son travail sur « Saturday Night Live », a travaillé avec le créateur de « Saturday Night Live », Lorne Michaels, qui a produit le film.

Le film a été réalisé par Mark Waters, qui venait de travailler avec Lohan sur « Freaky Friday ».

3. Le scénario a été inspiré d’un livre non-fictionnel

Le film « Mean Girls » était basé sur le livre non-fiction intitulé « Queen Bees and Wannabes: Helping Your Daughter Survive Cliques, Gossip, Boyfriends & Other Realities of Adolescence » de Rosalind Wiseman.

4. Le casting du film aurait pu être très différent

Il est difficile d’imaginer quelqu’un d’autre jouer Cady Heron, Karen Smith, Gretchen Wieners, Aaron Samuels et bien sûr Regina George, mais le casting aurait pu être très différent.

Le rôle de George était un produit très prisé, puisque Seyfried et Lohan ont tous deux opté pour le personnage avant de décrocher leurs rôles respectifs. Blake Lively était presque une fille à potins et une méchante fille, étant donné qu’elle était un premier choix pour jouer Smith pendant le processus de casting.

« J’avais pris l’avion pour Los Angeles pour la première fois avec ma mère. C’était très excitant », a déclaré Seyfried à Vanity Fair dans une interview. « J’ai rencontré Lacey Chabert pour la première fois, et Lindsay Lohan était dans la pièce, et Blake Lively jouait Karen, et puis j’étais Regina. »

En fin de compte, Lively n’a pas décroché le rôle et Seyfried a fini par jouer Smith. Ashley Tisdale était une autre personne qui a auditionné pour le film.

5. Le film a été principalement tourné au Canada

Le décor de « Mean Girls » se situe à Evanston, dans l’Illinois, mais la majeure partie du film a été tournée à l’extérieur du pays, à Toronto.

6. Amy Poehler était « une maman cool » et une jeune

Amy Poehler incarne la « maman cool » éponyme de George, mais dans la vraie vie, Poehler n’était pas beaucoup plus âgée que sa fille à l’écran. Il n’y a qu’un écart d’âge de sept ans entre Poehler et McAdams.

7. Rajiv Surendra a réussi à réussir son rap avec l’aide de Fey et Poehler

La performance « Jingle Bell Rock » n’est pas la seule à avoir volé la vedette. Le rap de Kevin Gnapoor (Kevin G), interprété par Rajiv Surendra, a également été un succès grâce à l’aide de Fey et Poehler, qui l’ont aidé à le faire sortir du parc.

Pour Fey et Poehler, ce rap était important pour le film et ils ont joué un rôle important en aidant Surendra à bien faire les choses. Il y a même une vidéo qui a circulé en ligne de Poehler tentant elle-même le rap, avec Fey et Lohan en arrière-plan.

8. « Mean Girls » est devenu une comédie musicale à Broadway en 2018

« Mean Girls » est passé de l’écran à la scène. En 2018, la comédie musicale a débuté à Broadway au August Wilson Theatre. Maintenant, la comédie musicale nominée aux Tony revient à nouveau sur les écrans.

Il a été annoncé en 2020 que le film musical se produirait et le casting a été publié en décembre 2022, avec Angourie Rice, Auli’i Cravalho, Jaquel Spivey, Bebe Wood et Christopher Brinley dans les rôles principaux. Renée Rapp reprendra son rôle de George à Broadway dans l’adaptation cinématographique.

9. Le montage original du film était beaucoup plus vulgaire que le montage final

« Mean Girls » est un film que de nombreux pré-adolescents apprécient, mais il n’a pas été conçu à l’origine pour un jeune public. Bien qu’il comporte encore des éléments qui lui confèrent une note PG-13, la Motion Picture Association of America lui a initialement attribué la note R.

Il y avait des scènes dans le montage original qui étaient beaucoup plus vulgaires que dans la finale, y compris beaucoup plus de jurons envers le personnage de McAdams.