Rachel Malcolm salue une journée «historique» pour le rugby écossais après que 28 joueurs ont signé des accords professionnels | Actualités du rugby à XV

La capitaine écossaise Rachel Malcolm fait partie des 28 joueuses à avoir signé un contrat professionnel

La capitaine écossaise Rachel Malcolm a salué une journée “historique” pour le rugby féminin dans le pays après que 28 joueuses ont obtenu des contrats professionnels.

L’investissement de la Scottish Rugby Union fait suite à une campagne de Coupe du monde de rugby impressionnante mais finalement frustrante lorsque l’équipe de Bryan Easson a subi de courtes défaites contre le Pays de Galles et l’Australie avant de perdre face aux vainqueurs éventuels de la Nouvelle-Zélande.

Malcolm a déclaré: “C’est une journée historique et incroyablement excitante pour le rugby écossais et le programme féminin.

“L’opportunité de devenir professionnelle n’est pas celle que je pensais avoir dans ma carrière et en tant que groupe de joueurs, nous sommes déterminés à saisir cette opportunité pour amener les femmes écossaises à un nouveau niveau.”

Une déclaration de la SRU disait: “Les contrats s’étendent de décembre 2022 à novembre 2023, la première année se concentrant sur les compétences et le développement physique de chaque joueur individuel, qui sera basé dans leurs clubs existants, tout en offrant aux joueurs la possibilité d’avoir une plus grande du temps pour des activités de performance hors du terrain telles que l’analyse et la récupération.”

En plus de cela, Rhona Lloyd, Lisa Thomson et Shona Campbell ont accepté des contrats avec GB Sevens, avec des discussions en cours sur leur sortie pour les jeux écossais.

L’Écosse a été battue lors des trois matches de poule de la Coupe du monde de rugby en Nouvelle-Zélande

Le directeur de la haute performance de la SRU, Jim Mallinder, a déclaré : “C’est un moment historique pour le programme de performance féminin et ces contrats sont une première étape importante dans un voyage à long terme vers la professionnalisation du jeu féminin.

“L’annonce d’aujourd’hui fournira un coup de pouce crucial avant le championnat féminin des Six Nations TikTok et le lancement de la nouvelle compétition mondiale féminine, WXV, car nous visons à nous assurer que nous pouvons rivaliser et défier les meilleures équipes sur la scène mondiale.

“La prochaine étape examinera comment nous pouvons créer un environnement de jeu durable et compétitif en Écosse, tout en construisant nos parcours de haute performance pour soutenir nos futurs internationaux et garantir que de nouveaux talents sont identifiés et développés.”

Easson a ajouté: “La possibilité pour les joueurs de se concentrer sur le rugby chaque semaine, tout en ayant suffisamment de temps pour la récupération et l’analyse, est un réel avantage pour nous et j’ai hâte de voir ce que nous pouvons accomplir à l’avenir.”