Rachel Maddow livre The Jaw Dropping 1/6 Revelation que vous auriez pu manquer

Rachel Maddow a discuté de la révélation que Trump a gardé son plan de marche vers le Capitole le 1/6 un secret du gouvernement américain.

Vidéo:

Maddow a dit :

Ellipse, puis US Capitol. Ainsi révélé aujourd’hui par l’enquête du 6 janvier, c’était le plan depuis le début pour Trump de dire à la foule qu’il pestait juste à l’extérieur de la Maison Blanche. C’était le plan depuis le début pour lui de leur dire de manière inattendue qu’ils devaient quitter ce site de rassemblement et se rendre au congrès à pied. Marchez jusqu’au bâtiment du Capitole des États-Unis à travers la ville où le congrès se réunissait pour compter les votes électoraux. Cela n’avait pas été mis dans l’application du rallye, que je n’ai pas du tout été discuté dans les échelons supérieurs, pour rendre un mouvement comme celui-là sûr, ou quoi que ce soit qui s’approche de la sécurité, ça allait être une surprise.

Les organisateurs du rassemblement ont dit à des gens comme Mike Lindell, le gars de mon oreiller, qu’il s’agissait des plans secrets du président. Mais le gouvernement actuel n’a pas été informé. Parce qu’ils savaient d’avance que si ces agences parlaient, elles essaieraient de l’arrêter. Il s’agissait donc d’une usine privée entre le président et les personnes qu’il utilisait pour convoquer les foules à Washington. Un plan qui devait être tenu secret du gouvernement parce qu’il s’agissait bien sûr d’un plan de renversement physique du gouvernement.

L’appel de Trump pour que la foule marche vers le Capitole n’était pas spontané. Trump a toujours prévu d’amener ses partisans à attaquer le Capitole. Le rassemblement a eu lieu pour mobiliser ses partisans à Washington afin d’empêcher que l’élection ne soit certifiée pour Joe Biden.

Le but de son rassemblement était de construire une armée à utiliser pour attaquer le Capitole, et tout était prévu et les arguments de Maddow plaident clairement pour que Trump soit accusé de sédition.