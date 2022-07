Rachel Maddow déchire les fiers garçons pour avoir enregistré leur planification de sédition

Rachel Maddow a déchiqueté les Proud Boys pour avoir enregistré la planification de leur sédition.

Vidéo:

Maddow a dit :

Apparemment, les Proud Boys, un groupe paramilitaire pro-Trump, ont enregistré leurs vidéoconférences, le lieu qu’ils ont choisi pour faire leurs plans pour Washington, DC le 6 janvier. Le plan pour l’ensemble de la situation politique présidentielle passe qu’ils avec Pence. C’est la partie où Stringer Bell dit, prenez-vous des notes et un complot criminel ? Que pensez-vous?

Je n’ai pas de préavis sur les six enquêteurs de janvier qui ont obtenu ce qu’ils n’ont pas, mais Allen Fryer du New York Times a rapporté le mois dernier que le groupe militaire Proud Boys a non seulement enregistré les sessions de planification vidéo du 6 janvier, mais au moins une des enregistrements ont été saisis dans le téléphone du chef du groupe par le FBI cette année en 2022. Citation, et une copie a été récemment obtenue par le Times. Donc ces gros cerveaux dans ce groupe fasciste pro-Trump.

Ils ont d’abord décidé de faire leur organisation sur conférence vidéo. Ensuite, ils ont fait des enregistrements de ces sessions de planification que leur chef a conservés pendant au moins un an après l’attaque du Capitole.

Il les a ensuite fait saisir par le FBI et ils ont également fait leur chemin vers au moins un journaliste qui en a publié des extraits au New York Times. Comme je l’ai dit, je ne sais pas exactement avec l’enquête du 6 janvier, mais ça doit aider d’avoir des gars comme ça en plein milieu de ce complot criminel.

Les Proud Boys se sont préparés à être jugés pour complot séditieux en filmant toute la planification.

L’hubris était partout parmi Trump et ses partisans. Les Proud Boys ont probablement enregistré leur sédition, car il ne leur est jamais venu à l’esprit que le complot échouerait et qu’ils seraient tenus responsables.

L’autoprotection à elle seule aurait dû être une raison suffisante pour ne pas filmer ou faire suivre par des réalisateurs de documentaires et filmer leur activité criminelle potentielle.

Maddow avait raison. Les Proud Boys ont facilité la tâche aux enquêteurs et c’est pourquoi ils iront probablement en prison pendant très longtemps.