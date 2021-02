Rachel Lindsay remplacerait-elle Chris Harrison? Elle dit…

Lindsay a également pesé sur les excuses de Kirkconnell. « Je veux dire, c’est une excuse. Nous le demandons depuis longtemps », a-t-elle dit à E !. « Je pense que c’est un peu après coup, mais elle s’est excusée. C’était une excellente déclaration écrite et cela la tient juste responsable des choses dans lesquelles elle a dit qu’elle allait s’engager et c’est tout ce que nous pouvons faire à ce stade. »

Aujourd’hui, quelques jours à peine après l’annonce rapide de Harrison, l’avenir de la franchise est un mystère. « Je ne pense pas que quiconque sache quelle est la prochaine étape », a déclaré Lindsay. « Je pense que nous allons tous attendre et voir. »

Alors qu’elle fait face à des critiques blâmant sa pour Harrison se retirant, d’autres ont appelé Lindsay à le remplacer comme hôte. La considérerait-elle si l’occasion lui en était donnée? «Honnêtement, je n’y pense même pas», a-t-elle déclaré. « Je pense que la situation dans son ensemble est qu’il y a un problème et que Chris le reconnaît, d’autres personnes le reconnaissent et je pense que si mon message est vraiment d’apporter un changement et de vraiment créer un niveau de sensibilisation, alors je ne peux pas me concentrer sur essayer de prendre le travail de quelqu’un d’autre. Je me concentre simplement sur le fait que nous arrivions à un lieu d’unité où nous pouvons tous être meilleurs.