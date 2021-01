Toutes les romances de célibataire n’ont pas une fin rose, et Peter Weber et Kelley Flanagan sont le dernier couple de la franchise à la quitter. Alors que de nombreux fans n’ont pas vu la scission venir, Bachelorette alun Rachel Lindsay n’était pas si surpris.

« Eh bien, j’avais prédit que c’était un peu un amour de quarantaine. Vous savez, ils sont tombés amoureux en quarantaine. C’était la troisième fille de la saison avec laquelle il avait été », a-t-elle déclaré lors de l’épisode du 3 janvier de Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen. « Je n’étais pas vraiment choqué, mais le timing, je suppose, m’a un peu dérangé. »

Bachelor Nation a rencontré Peter pour la première fois le Hannah Brownla saison de La bachelorette. Alors qu’il faisait partie de ses trois derniers prétendants, il a fini par être éliminé et a distribué des roses lors de la saison 24 de Le célibataire, où il a rencontré Kelley. Le pilote a envoyé l’avocat à la maison la septième semaine de la série et a proposé de Hannah Ann Sluss. Cependant, ils ont annulé les fiançailles et Peter a poursuivi une relation avec Madison Prewett, qui était l’une des deux dernières femmes mais a quitté la série. Ils ont également annoncé plus tard leur décision de se séparer.