Et tandis que certains couples se sont séparés pendant la distanciation sociale, Rachel a suggéré que son lien avec Bryan ne faisait que se renforcer.

«Ne pas nous éloigner de ce qui se passe dans le monde et se concentrer uniquement sur moi et Bryan, c’était la lueur d’espoir dans tout cela pour nous parce que je suis toujours partie», dit-elle. « Donc, c’était comme si nous vivions cette relation à distance et pour la première fois dans notre relation, le mariage, j’étais toujours et j’étais présente. »

Rachel a dit qu’ils étaient à Miami ensemble pendant six mois. «Nous étions ensemble tous les jours. Nous nous sommes lancés dans cette routine», a-t-elle expliqué. « Et ça peut être un endroit effrayant parce que, comme nous le voyons, beaucoup de couples n’ont pas survécu à la quarantaine parce que vous ne pouvez pas échapper à la relation. Vous devez faire face à la réalité – le bon, le sac, le laid. Et c’est définitivement toutes ces choses. Mais pour nous, nous sommes revenus à l’essentiel. «