BACHELORETTE Rachel Lindsay veut qu’ABC « arrête la production » car ils « n’ont pas réglé leurs problèmes » au milieu du scandale de racisme.

Auparavant, l’animateur Chris Harrison a démissionné après avoir été accusé d’avoir défendu le «racisme» à la suite de sa défense de Rachael Kirkconnell de la candidate. photo « vieux sud ».

Au cours de l’épisode de mardi de son podcast Higher Learning, la jeune femme de 35 ans a déclaré: «Je pense qu’ils devraient s’arrêter jusqu’à ce que … ils remettent le train sur les rails.

«Vous allez entrer dans une autre saison mais vous avez toujours tous ces problèmes. Comment les avez-vous résolus à entrer dans une nouvelle saison? Vous ne l’avez vraiment pas fait.

La star de la télévision a ajouté que les producteurs devraient « prendre un rythme » avant de continuer avec plus d’épisodes.

Elle a dit: «Comprenez les choses, regroupez-vous et ramenez-nous le produit [in] une façon dont nous pouvons tous en profiter comme avant.

La franchise populaire a eu un nuage sombre tout au long de la saison 25, qui est actuellement dirigée par Bachelor Matt James.

Tout a commencé après Géorgie concurrent Rachael K a été découvert pour avoir assisté à un Soirée sur le thème de la plantation Antebellum en 2018.

L’histoire passée des médias sociaux de la jeune femme de 24 ans a également été mise sous surveillance pour ses publications douteuses.

Après Rachael K a reçu un contrecoup, les choses ne se sont pas arrangées alors que l’hôte Chris se tenait dans son coin lors d’un entretien avec Rachel L sur Extra.

Il a dit: « Nous avons tous besoin d’un peu de grâce, d’un peu de compréhension, d’un peu de compassion. Parce que j’ai vu des trucs en ligne … encore une fois, ce truc de ‘juge, jury, bourreau’ où les gens déchirent la vie de cette fille. . «

Chris, 49 ans, a ajouté: «Je n’ai pas encore entendu Rachael parler à ce sujet, et jusqu’à ce que j’entende réellement cette femme avoir une chance de parler, qui suis-je pour dire [anything]? »

Chris a bien sûr reçu beaucoup de refus pour ses commentaires, y compris de Rachel L., et quelques jours plus tard, il a révélé qu’il était honte de ses commentaires et a dit qu’il démissionnait en tant qu’hôte de la franchise.

Il a déclaré: «… Je m’excuse également auprès de mon amie Rachel Lindsay de ne pas l’écouter mieux sur un sujet dont elle a une compréhension de première main, et je remercie humblement les membres de Bachelor Nation qui m’ont contacté pour me retenir. redevable. Je promets de faire mieux.

Rachel L était la première vedette noire de The Bachelorette en 2017.

Suite à la réaction contre le concurrent et l’hôte, The Sun a révélé que Chris ne reviendra pas alors que les producteurs font l’effort d’ajouter de la diversité à tous les niveaux de l’émission.

L’initié a également révélé: « Il y a eu de grands changements de personnel à tous les niveaux. Plus de gens de couleur ont été embauchés comme producteurs, monteurs, ingénieurs du son, postes administratifs et tout le reste.

«ABC met également en œuvre davantage de formations sur la diversité pour toutes les personnes impliquées dans l’émission.»

Cependant, malheureusement, Rachel L a également ressenti de la chaleur alors que les semaines suivantes, après avoir dénoncé et critiqué Chris et Rachael K pour avoir perpétué le racisme historique, elle était forcé de quitter Instagram après que les trolls aient rendu sa vie impossible sur les réseaux sociaux.

Bachelier les dirigeants feraient bientôt comprendre clairement sur leur récit de Bachelor Nation que la haine donnée à l’ancien Bachelorette en raison de son entretien avec Chris sur la race est «inacceptable».

Ils ont écrit: «Rachel a reçu une quantité inimaginable de haine et a été victime d’intimidation en ligne sévère, qui, le plus souvent, a été enracinée dans le racisme.

« C’est totalement inacceptable. Rachel a été un défenseur incroyable de notre distribution et nous sommes reconnaissants d’avoir travaillé sans relâche pour l’équité et l’inclusion raciales. «