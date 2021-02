Rachel Lindsay de Bachelor Nation sur son choix d’hôte pour ATFR

« Nous savons que Rachael fait partie des trois premiers. Donc, à un moment donné, si [Emmanuel]C’est l’hôte, il doit avoir une conversation avec Rachael et Matt parce que nous allons voir Matt avec … les femmes, « expliqua Rachel. » De toute évidence, il y a une conversation inconfortable qui doit être menée entre ou avec Matt et Rachael , mais que je ne sais pas comment Emmanuel travaille avec les autres femmes. «

À la suite de la controverse de l’émission, Matt a rompu son silence le lundi 22 février.

« Ces dernières semaines ont été parmi les plus difficiles de ma vie », a-t-il commencé sa publication sur Instagram, « et bien qu’il reste plusieurs épisodes de la saison, il est important que je prenne le temps de traiter les informations troublantes qui ont sont révélés depuis la fin du tournage, y compris les photos incroyablement décevantes de Rachael Kirkconnell et l’interview entre Rachel Lindsay et Chris Harrison. «

«La réalité est que j’apprends ces situations en temps réel», a-t-il poursuivi, «et cela a été dévastateur et déchirant, pour le dire franchement.

La déclaration de Matt est intervenue quelques semaines seulement après que Rachael a présenté des excuses pour ses actions passées, écrivant sur Instagram: «À un moment donné, je n’ai pas reconnu à quel point mes actions étaient offensantes et racistes, mais cela ne les excuse pas.