Rachel Homan bat Kayla Skrlik pour remporter le titre PointsBet Invitational à Calgary

L’équipe de curling de Rachel Homan a répété son titre de championne féminine du PointsBet Invitational dimanche et a poursuivi sa séquence de succès pour commencer la saison.

La championne du monde en titre a battu Kayla Skrlik 8-3 en finale au WinSport Arena de Calgary, où Homan avait également remporté un titre national féminin au Tournoi des Cœurs Scotties sept mois plus tôt.

« J’espère que d’autres événements reviendront ici », a déclaré le capitaine.

Homan, la vice-présidente Tracy Fleury et l’avant-garde Emma Miskew et Sarah Wilkes ont remporté leurs quatre matchs dans le PointsBet à élimination directe pour réclamer 50 000 $ de prix en argent une deuxième année consécutive et améliorer leur fiche à 12-0 pour commencer la saison.

« Cet événement est génial. Cela a été formidable pour nous au cours des deux dernières années », a déclaré Homan. « L’équipe a très bien joué et elle est très fière d’avoir joué un match très solide. »

Brad Gushue et Mike McEwen devaient s’affronter dimanche en finale masculine dans un match revanche de la finale du Championnat canadien de curling masculin.

L’équipe numéro un de Homan au classement mondial féminin a volé un point aux deuxième et troisième bouts, et en a volé trois autres au septième dimanche. Skrlik s’est serré la main après huit bouts.

« Nous commençons en quelque sorte par savoir ce qui a bien fonctionné l’an dernier et nous le mettons en avant », a déclaré Wilkes.

Chacune des 32 équipes sur le terrain a reçu 5 000 $ pour couvrir ses frais de déplacement. Une victoire en quart de finale valait 3 000 $, une demi-finale 12 000 $ et la finale 24 000 $.

Le point fort de PointsBet est le format à élimination directe et la possibilité d’une grosse surprise, car les champions des moins de 25 ans, des universités, des collèges, des juniors et des clubs sont sur le terrain aux côtés des meilleures équipes du Canada.

REGARDER l Devin Heroux de CBC Sports s’adresse à la légende du curling récemment retraitée Jennifer Jones :

L’équipe masculine de Jordan McDonald’s, 13e tête de série, qui a remporté le mois dernier le championnat national des moins de 25 ans, a renversé le n°6 Reid Carruthers et le n°5 Kevin Koe avant de prendre Gushue sur la distance en demi-finale.

Mais c’est la championne canadienne junior féminine Allyson MacNutt qui a créé la surprise du tournoi en éliminant la quadruple championne canadienne Kerri Einarson en huitièmes de finale.

« Cela vous fait tout de suite jouer sous pression », a déclaré Wilkes. « Ce n’est jamais une mauvaise chose de devoir jouer sous pression.

L’horaire plus léger de PointsBet a donné à Homan du temps de mentorat sur et hors de la glace avec MacNutt, qui représentera le Canada au championnat du monde junior 2025.

« J’ai en quelque sorte levé la main pour aider », a déclaré le capitaine. « Il y a beaucoup d’équipes de nouvelle génération ici.

« Ça s’est très bien passé, et j’espère pouvoir communiquer avec eux tout au long de la saison et les aider dans leur voyage vers les mondes. »

« Cela a dépassé toutes nos attentes »

L’équipe de Skrlik, 10e tête de série, de Calgary, a battu la championne provinciale de l’Ontario Danielle Inglis, la deuxième tête de série Chelsea Carey et la sixième tête de série Kate Cameron pour atteindre la finale.

Le capitaine a raté deux tentatives de relance d’angle en septième pour abandonner le vol de trois.

« J’aimerais reprendre certains de mes tirs dans les premiers bouts et les relancer et je pense que cela aurait été un match beaucoup plus serré, mais nous nous sommes attaqués à Rachel un peu plus tôt, et c’est vraiment difficile de riposter contre cette équipe », a déclaré Skrlik, 27 ans, dont l’équipe comprend la vice-Margot Flemming, sa sœur Ashton et Geri-Lynn Ramsay.

« C’est le plus loin que nous ayons atteint dans cet événement, et nous sommes la tête de série numéro 10. Cela a dépassé toutes nos attentes. Nous avons joué contre Rachel deux fois maintenant cette saison, ce qui est en quelque sorte beaucoup étant donné que nous sommes en septembre.

« Nous savons que si nous nous alignons contre Rachel, nous faisons quelque chose de bien. »

Skrlik a atteint la finale dans trois des quatre épreuves du début de la saison.

La quatrième édition du PointsBet revient à Calgary en 2025 du 30 septembre au 5 octobre au WinSport Arena.

Homan et Skrlik se rendront tous deux au premier Grand Chelem de la saison, le HearingLife Tour Challenge, qui débutera mardi à Charlottetown.