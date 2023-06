Rachel Grae parle de la nouvelle chanson ‘You Suck’ pour aider à trouver une communauté – Hollywood Life

Voir la galerie







Rachel GraeLa nouvelle chanson de était des années dans la fabrication. « J’ai écrit cette chanson en fait en 2021 », raconte-t-elle HollywoodLa Vie à propos de « You Suck », le nouveau single qu’elle a sorti aujourd’hui (23 juin) pour lancer Mad Girl Summer. Un bop montant de voix pop enrichies d’une attitude punk, « You Suck » est une chanson pour ceux qui ont fini d’être tristes et qui sont prêts à passer aux phases suivantes : la colère, la vengeance et le bonheur. La chanson, raconte Rachel HL, est née de sa propre douleur. « Je suis entré dans ma session et j’ai rempli ma co-scénariste. C’est aussi ma grande amie, alors je lui parle de ma vie amoureuse. Elle dit : « Oh, comment va untel ? » Et je me suis dit: « Non, nous ne parlons pas de ça. »

« Et elle était comme, ‘D’accord, j’ai une question' », dit Rachel, qui a insisté sur le fait qu’ils n’allaient pas écrire sur sa rupture. « Elle m’a dit : ‘Ok, une question : que lui dirais-tu si tu le voyais en ce moment ? Juste de l’autre côté de la rue, que diriez-vous ? Et je me suis dit : « Je ne sais pas. Je serais probablement juste comme, ‘Tu es nul,’ et je passerais juste à autre chose.’ Et elle était comme, ‘D’accord, nous écrivons une chanson intitulée ‘You Suck.’ ‘Vous savez quoi? D’accord, faisons-le. Donc, c’était une chose vraiment ludique pour commencer. Et puis, cela découlait clairement de beaucoup d’émotion tout au long de celui-ci.

« Ce sont vraiment les paroles que j’ai écrites dans le refrain de » Je n’ai même jamais eu besoin de fermeture, j’ai rendu trop facile de t’oublier « », dit-elle, expliquant que « You Suck » n’est pas une chanson triste. « Il s’agit plutôt de ne pas avoir besoin de quelqu’un dans votre vie pour vous sentir heureux et de vous donner tout l’amour au lieu de le lui donner. Je pense que vous permettre de fermer la porte est ce que Mad Girl Summer devrait devenir plutôt que Sad Girl Summer.

Rachel n’était pas la seule à avoir beaucoup à faire avec « You Suck ». Avant la sortie de la chanson, elle a sorti un ligne directe pour les fans d’appeler et d’entendre un aperçu de « You Suck », et de laisser un message vocal anonyme lui parlant de la personne dans leur vie qui craint. Pour ceux qui ont également pré-enregistré le single, ils ont reçu un zine « You Suck » et ont été inscrits dans un cadeau d’iPoddécoré par Rachel elle-même.

« Quand je passais par tout le processus de création avec cette chanson et que je réfléchissais à la façon dont je vais la promouvoir et tout ça, et quand je montrais à mes amis, tout le monde avait la même réaction de, ‘Oh mon dieu, oui , Rachel, c’est moi », raconte-t-elle HL. Rachel a découvert qu’il y avait cette communauté de griefs, du fait que tout le monde avait au moins une personne dans sa vie qui craint. « Qu’il s’agisse d’une amitié, d’un membre de la famille, d’une relation, quoi que ce soit, il y a une personne dans notre vie qui nous a sali d’une manière ou d’une autre. »

Lors de la conceptualisation de la promotion de la chanson et du clip vidéo, Rachel a dit qu’elle avait pensé à Méchantes filles, et le Burn Book dans le film. « Quand j’ai écrit la chanson, j’ai eu l’impression qu’un poids avait été enlevé de mes épaules. Donc, je me suis dit: ‘Laissez-moi faire un livre pour que tout le monde l’écrive, laissez-le anonyme. Nous ne les appelons même pas, mais écrivez-le, sortez-le de votre poitrine.

« Je fais de la musique pour ça, ou j’écris mes sentiments dans un journal. Alors, je voulais un journal communautaire où personne ne se sente seul », ajoute-t-elle. « Tout le monde sait qu’ils sont passés par là, mais c’est aussi quelque chose avec lequel il faut se souvenir. »

Fournir la hotline et le journal public anonyme était un moyen pour ses fans/amis de se connecter et de voir qu’ils n’étaient pas seuls dans leurs sentiments. « Utilisez la hotline, criez à ce sujet, criez à ce sujet, racontez l’histoire, riez-en. Quelle que soit l’émotion que vous voulez, écrivez-la, envoyez-la. Et juste être capable de lire tout le monde en même temps, je pensais que ce serait juste une chose communautaire vraiment cool que tout le monde aimerait », dit-elle.

Rachel dit également qu’elle espère que « You Suck » aide ceux qui se recentrent lorsqu’ils traversent la fin d’une relation ou d’une situation ou de tout type de navire sur lequel ils se trouvent. « J’ai l’impression qu’il y a toujours des phases », dit-elle, « où vous traversez d’abord la partie du chagrin, où vous êtes vraiment bouleversé, et vous traversez la colère, puis vous passez par le retrait d’eux ou le besoin d’eux et ce genre de choses.

« Donc, j’ai l’impression qu’à ce moment précis de ma vie, j’ai quitté la phase de quelqu’un de vraiment triste et manquant », ajoute-t-elle. « [I’m] en regardant à quel point j’ai été mal traité et à quel point ils m’ont fait me sentir mal, où je me dis: ‘Attends, non. Ils ne méritent pas une autre chanson de pleurs. C’est plus un ‘tu es vraiment nul, et je te souhaite le meilleur. Je n’avais pas besoin de ta fermeture. Vous êtes prêt à partir. Sache juste que tu es horrible, vraiment, et que je passe à autre chose.

Cela ne veut pas dire que Rachel est anti-triste. « Je ne suis vraiment pas une personne en colère », dit-elle HL. « Mais, je pense plus pour moi maintenant, la colère est plus de vouloir récupérer mon pouvoir plutôt que de le leur donner. »

« Je pense que beaucoup de gens recherchent la fermeture après la fin d’une relation », ajoute-t-elle, « et ils recherchent cette validation dont ils ont besoin de cette personne pour clore le chapitre. Donc, c’était plus une chose où c’était comme: ‘Je ne pense pas que nous ayons plus besoin de fermeture. Je pense que tout le monde sait ce qui s’est passé, comment cela s’est passé et ce qu’ils doivent faire.

« C’est plus difficile à dire qu’à faire », conclut-elle, « mais si cette chanson peut permettre à quelqu’un de fermer la porte plus rapidement simplement en comprenant que c’est sa perte, et que vous n’avez pas besoin de fermeture pour chaque relation que vous traversez, alors je ‘ai réussi à 100% avec cette chanson. Donc, c’est le message que je voulais principalement faire passer avec ça.

