Rachel Fuda de RHONJ réagit à la querelle de Melissa Gorga et Teresa Giudice Mopays.com

Les vraies femmes au foyer du New Jersey revient pour la saison 13 le 7 février avec de nouveaux drames et de nouveaux visages. Et l’un des nouveaux membres de la distribution comprend Mélissa Gorgaest un ami proche Rachel Fouda. Après avoir regardé les premières saisons de l’émission avant de signer pour devenir une star de RHONJle joueur de 31 ans en sait pas mal sur Thérèse Giudice et son drame de plusieurs années avec les Gorgas. Ainsi, lorsque Rachel est apparue dans le dernier épisode de HollywoodLa Viec’est De vraies femmes au foyer podcast, Faites attention Puh-Lease !elle nous a dit pourquoi elle trouve toute la situation « déchirante ».

Rachel, qui partage trois enfants avec son mari Jean Fuda, a déclaré qu’elle avait été présentée pour la première fois à l’émission pendant COVID, alors qu’elle était enceinte et n’avait rien d’autre à faire en quarantaine. Alors elle a binge RHONJ et aime les saisons précédentes. “Il y a juste quelque chose de si nostalgique” chez eux, nous a-t-elle dit EXCLUSIVEMENT, avant de révéler que les saisons 1 à 4 sont ses préférées. Mais même si elle a regardé l’émission avant de nous rejoindre, Rachel nous a dit qu’elle ne voulait pas commencer à “choisir son camp” avant même que les caméras ne commencent à tourner. Son espoir était de donner à chacun une « chance équitable » en apprenant à les connaître selon ses propres termes avant de décider si elle veut avoir une relation avec eux.

Malheureusement, à cause de son amitié avec Melissa, Rachel a dit qu’elle était “naturellement polarisée” et que c’était “malheureux”. Elle pense qu’elle aurait pu “s’entendre” avec certaines de ces dames, qui lui auraient peut-être donné une “chance plus juste” si elle n’avait pas été qualifiée d'”amie de Melissa”. De toute évidence, elle parlait davantage de Teresa. Mais ce n’est pas parce qu’elle et Teresa ne sont pas devenues de bonnes amies qu’elle aime la querelle entre les Giudice et les Gorgas.

« Je me sens tellement horrible pour eux deux. C’est vraiment triste d’être un spectateur et de le regarder, et de savoir que vous ne pouvez pas vous en empêcher », nous a dit Rachel. «Ils doivent être un endroit où ils sont tous les deux prêts à travailler ensemble afin de parvenir à une sorte d’accord harmonieux de vie. C’est trop court, la vie est trop courte.

« Vous avez une famille – Teresa dit toujours cela – et vous ne vivez qu’une seule fois. Donc j’espère juste qu’ils pourront se réconcilier à un moment donné, mais c’est très très très triste de voir ça. C’est déchirant », a-t-elle ajouté.

Comme les fans le savent déjà, Melissa et son mari, Jo Gorgaa décidé de ne pas assister au mariage de Teresa avec Luis « Louie » Ruelas en août 2022 après que Teresa les ait trahis lors du tournage de la saison 13 de RHONJ. Les fans verront ce drame se jouer lorsque la saison 13 de Les vraies femmes au foyer du New Jersey premières le mardi 7 février à 21 h HE sur Bravo.

Pour entendre ce que Rachel avait à dire d’autre sur la nouvelle saison, lisez l’épisode complet du podcast ci-dessus !

