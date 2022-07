Rachel et Gabby sont rejetées par les hommes – Hollywood Life

Voir la galerie





Rachel Rechia et Gaby Windey ont décidé de suivre leurs propres chemins séparés lors de l’épisode du 25 juillet de La bachelorette. Plutôt que de sortir avec tous les hommes restants en même temps, Gabby et Rachel ont distribué des roses individuelles aux hommes qu’ils voulaient spécifiquement poursuivre. La décision est intervenue après une semaine difficile pour Gabby, qui ne se sentait déjà pas sûre de savoir si elle était ou non la bonne personne pour le rôle de la Bachelorette.

Au rendez-vous du groupe, trois gars différents — Hayden Markowitz, Jacob Rapini et Tyler Norris – ont tous dit à Gabby qu’ils voulaient poursuivre Rachel au lieu d’elle. Hayden a dit à Gabby qu’elle était trop “brute sur les bords” pour lui, tandis que Jacob a dit qu’il ne continuerait pas ce voyage si elle était la seule célibataire. Les commentaires ont durement frappé Gabby, la laissant en larmes.

“J’ai paniqué toute la semaine que je ne suis pas assez bon pour être la Bachelorette, puis Hayden m’a dit qu’il sentait sa morale plus alignée avec Rachel”, a déclaré Gabby. «Et être appelé« rugueux sur les bords »fait vraiment mal. C’est une peur. Je pense que ces gars viennent me dire que parce que je suis différent, ils ne veulent pas être avec moi, c’est valider que je suis trop pour les gens.

Rachel a donné sa date de groupe à Aven Jone, tandis que Gabby a décidé de ne pas donner de rose elle-même. Rachel était choquée, car elle ne réalisait pas à quel point les choses allaient mal pour Gabby. Ensemble, ils ont pris la décision de faire des voyages séparés à partir de maintenant. Lors de la cérémonie des roses, ils ont donné des roses aux hommes qui les intéressaient individuellement.

Gabby a offert ses roses à Nate Mitchell, Johnny DePhillipo, Spencer Swies, Michael Vaughan, Jason Alabaster, Mario Vassall, Kirk Bryant et Quincey Williams. Ils ont tous accepté.

Rachel a offert des roses à Franco Franco et Logan Palmiermais ensuite son troisième choix, Termayne Harper, rejeté la rose. Rachel n’était plus en mesure de distribuer cette rose, tandis que Termayne pouvait attendre et voir si Gabby lui offrirait une rose. Alec Marza a également rejeté la rose de Rachel. “C’était tellement embarrassant parce que c’était devant tout le monde”, a admis Rachel. “C’était vraiment surprenant parce que je ne pensais pas que Termayne et Gabby avaient un lien aussi fort. Être rejeté est humiliant, mais j’ai l’impression que je me dois de prouver que je peux être assez fort pour tenir le coup jusqu’à la fin de la cérémonie des roses.

Les choses se sont améliorées brièvement lorsque Tyler, Ethan Kanget Jordan Helmann toutes les roses acceptées de Rachel, mais ensuite James « boulette de viande » Clarke l’a rejetée. Rachel était tellement bouleversée qu’elle et Gabby ont quitté la cérémonie des roses. “Je me sens tellement mal et tellement rejetée”, a déclaré Rachel. “C’était privé [for you] mais c’est tellement embarrassant en public. C’était censé être nous reprenant le pouvoir. Maintenant, j’ai l’air stupide pour tous ceux qui ont ma rose. Rachel a offert sa dernière rose à Hayden, qui l’a acceptée.

Après la cérémonie des roses, Meatball est revenu pour parler à Rachel, lui faisant savoir qu’il serait intéressé à mieux la connaître. Maintenant, elle devra décider si elle veut lui donner une autre chance.