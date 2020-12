La populaire sitcom Friends doit beaucoup à sa base de fans passionnés pour l’avoir rendue si emblématique. La popularité de l’émission continue de croître des années après la finale. En plus de nombreuses discussions intéressantes, qui ont contribué à la popularité de la série, quelques théories épiques expliquées par des fans fidèles sont incontournables. L’une des théories les plus intéressantes des fans remanie les personnages comme les sept péchés capitaux à savoir la luxure, la gourmandise, la cupidité, la paresse, la colère, l’envie et l’orgueil. Les fans ont adopté une approche plus approfondie pour développer cette théorie particulière des Amis. Nous allons jeter un coup d’oeil:

Ross est la colère

Ross Geller, professeur de paléontologie stéréotypé et aux manières douces, a des problèmes de colère grâce à son tempérament court. Cependant, névrosé, il a tendance à être le plus souvent ses moments de rage sont hilarants pour les autres. Ross s’attend à ce que tout le monde se conforme à ses propres normes et son monstre alimenté par la rage a été le principal contributeur pour avoir été mis en congé du musée. Personne ne peut oublier le moment du sandwich de Thanksgiving. Ross était obsédé par son sandwich et était furieux après son vol. Il s’en prenait souvent à ses proches, laissant sa colère l’emporter sur lui.

Rachel est la cupidité

Ce n’est certainement pas une surprise car il semble que les écrivains voulaient que les fans sachent que l’avidité de Rachel lui avait donné un nom de famille vert. Elle a mené une vie riche et gâtée pendant la plupart de ses années de croissance. Rachel s’intégrait parfaitement dans le personnage de fille riche gâtée et ne pouvait pas se débarrasser complètement de ses manières matérialistes au fil des saisons. Il était difficile pour Rachel de se débarrasser des cartes de crédit de son père pour tenter d’être financièrement indépendante. Elle est souvent vue faire du shopping et se sent triste lorsqu’elle n’a plus de ressources.

Chandler est paresseux

Le travail de Chandler est principalement pourquoi il est un paresseux. Beaucoup peuvent affirmer qu’il a une carrière stable et un bon argent, mais Chandler exprime souvent son désintérêt pour sa profession et s’en plaint constamment. Il ne veut pas arrêter car il est attaché à son ancienne zone de confort. Après une longue série de huit saisons, Chandler fait enfin un changement de carrière. Afin de réussir le changement de carrière, il met beaucoup de stress sur Monica.

Monica est fierté

Sa personnalité de type A, son entêtement et sa nature compétitive témoignent de la fierté de Monica, profondément ancrée en elle. Elle s’efforce d’être la meilleure et ne peut pas supporter la blessure de son ego. Elle déteste perdre et les gens intelligents ne sont pas en désaccord avec elle. Sa propreté obsessionnelle est également une manifestation de son besoin de faire étalage. Monica a tellement confiance en ses capacités qu’elle parie son propre appartement contre Chandler et Joey.

Joey est la gourmandise

Joey ne partage pas de nourriture, tu te souviens? Une chose que l’homme peut faire est de porc. Manger est comme la vocation de Joey qui domine souvent ses tendances lubriques. Son amour pour la nourriture bat son amour pour les femmes d’un mile. Joey peut consommer de grandes quantités et même manger une dinde de Thanksgiving entière cuite par Monica une fois. Joey a également mentionné comment son rendez-vous avait mal tourné parce que la fille avait mangé une partie de sa nourriture.

Phoebe est la luxure

Extraordinaire et libre d’esprit, Phoebe est assez équilibrée dans sa vie – à l’exception de ses désirs physiques. Elle n’a aucun scrupule à admettre qu’elle aime utiliser la sexualité comme une arme. Souvent la plus ouvertement sexuelle du groupe, Phoebe rend les autres mal à l’aise en profitant de son côté coquin. Elle n’hésite pas à mettre en œuvre son charme féminin. Phoebe a une histoire de rencontres compliquée et une fois sortie avec deux hommes en même temps qu’elle ne voulait pas abandonner l’un d’entre eux.

Gunther est l’envie

Pauvre Gunther. La barista Gunther, éperdument amoureuse de Rachel, devient désespérément jalouse de ses nombreux prétendants. Il a tenté de déclarer son amour à plusieurs reprises à Rachel qui ne semble jamais vraiment le remarquer. Gunther voulait évidemment s’inclure dans le groupe d’amis titulaire. Il ne fait pas partie du groupe mais les regarde tous se rassembler et sortir au café.