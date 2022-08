Rachel Daly, vainqueur de l’Euro 2022 en Angleterre, quitte Houston Dash pour Aston Villa

L’internationale anglaise et vainqueur de l’Euro 2022 Rachel Daly a signé pour Aston Villa du Houston Dash pour un montant non divulgué, ont annoncé mardi les clubs.

Daly a commencé les six matchs de l’Angleterre lors du Championnat d’Europe de cet été, y compris la finale lorsque les Lionnes ont battu l’Allemagne après prolongation pour remporter leur tout premier trophée majeur. Alors que Daly opérait à l’arrière gauche pour l’Angleterre, Villa a signalé qu’elle prévoyait de l’utiliser plus en avant lorsque la Super League féminine débutera le mois prochain.

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

“C’est une grande signature pour nous et nous avons travaillé dur pour la terminer. Rachel est une attaquante de premier plan et une buteuse éprouvée”, a déclaré Carla Ward, manager de Villa. a dit.

“Ayant performé admirablement à l’arrière cet été, elle nous a montré qu’elle est une joueuse dont vous avez simplement besoin dans votre équipe.

“Mais pour nous, c’est une attaquante et nous avons hâte de la voir marquer des buts.”

Rachel Daly est de retour en Angleterre avec Aston Villa. Neville Williams/Aston Villa FC via Getty Images

Daly, qui a déjà eu des séjours en Angleterre avec Leeds United, Lincoln Ladies et West Ham United, a été repêchée n ° 6 au classement général lors du repêchage universitaire de la National Women’s Soccer League 2016. Le joueur de 30 ans a fait 116 apparitions pour Houston dans toutes les compétitions, marquant 42 buts et ajoutant 12 passes décisives, aidant l’équipe à remporter la NWSL Challenge Cup 2020.

“Rachel fait partie intégrante du Houston Dash depuis sept ans et elle nous manquera non seulement en tant que footballeuse de classe mondiale, mais aussi en tant que leader motivée et passionnée sur et en dehors du terrain”, a déclaré la présidente du Dash, Jessica O’Neill. a dit.

“Ce transfert permettra à Rachel d’être beaucoup plus proche de ses proches, une demande que nous voulions honorer par tous les moyens. Nous sommes profondément reconnaissants de l’engagement et de la loyauté dont elle a fait preuve envers cette ville et lui souhaitons le meilleur dans sa prochaine aventure. .”