Rachel Corsie : la Fédération écossaise peut montrer la voie en matière d’égalité, déclare la capitaine de l’Écosse féminine | Actualités footballistiques

La capitaine écossaise Rachel Corsie estime que la Fédération écossaise de football peut ouvrir la voie dans la lutte pour l’égalité après avoir mis fin au conflit avec l’équipe nationale féminine.

L’équipe a retiré la semaine dernière son action en justice contre la SFA concernant des réclamations en matière d’égalité de salaire et de traitement après avoir obtenu ce que Corsie a décrit comme « la parité ».

Le défenseur devait être le principal demandeur dans une affaire devant le tribunal du travail, les joueurs exigeant un contrat stipulant l’égalité de salaire et de traitement avec leurs homologues masculins sur des questions telles que les installations d’entraînement, les hôtels, les voyages et l’équipement, ainsi que les ressources médicales et nutritionnelles.

Dans un communiqué publié en décembre, Corsie a affirmé que l’action avait été intentée après « des années d’iniquité, de manque de respect et, dans certains cas, d’abus ».

La défenseure n’a pas voulu entrer dans les détails de l’accord lors d’une conférence de presse lundi, mais elle a salué l’approche de l’instance dirigeante.

S’exprimant avant le match d’ouverture de l’UEFA Women’s Nations League contre l’Angleterre à Sunderland vendredi, la joueuse d’Aston Villa a déclaré : « Il est entendu que, lorsque vous avez une organisation qui cherche à tirer le meilleur parti de son équipe nationale masculine, de son équipe nationale féminine, Les équipes nationales de jeunes, les ressources et tout ce qui est impliqué dans la mise en place jouent ici un rôle.

« Je pense que l’association a créé un très bon précédent.

« Ils sont devenus une nation qui va être considérée comme un leader pour les autres dans la mesure où désormais les ressources et tout ce qui est consacré à la préparation des équipes seniors féminines et masculines seront d’un très haut niveau. « .