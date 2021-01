Chef Rachel Hargrove est déjà un Sous le pont Légende.

De ses délicieux menus de dégustation à ses confessionnaux remplis de jurons, la chef Rachel a fait de son temps à l’étage inférieur Bravo un moment mémorable. Bien sûr, nous serions négligents si nous ne mentionnions pas la confrontation du chef Rachel avec le capitaine Lee Rosbach sur une feuille de préférences élaborée.

Pour ceux qui l’ont manqué, le chef du yacht a déclaré: «Mangez mon cooter» et «Allez vous faire foutre» après que le capitaine Lee ait présenté les demandes ostentatoires des prochains invités de la charte. Elle lui a ensuite donné un préavis la veille de l’arrivée prévue des invités.

Après avoir laissé le capitaine et l’équipage se soucier de trouver un remplaçant, Rachel est revenue et a préparé l’un des repas les plus impressionnants que nous ayons jamais vu. Sous le pont.

Ainsi, lors d’une discussion exclusive avec la star de Bravo, nous lui avons demandé si elle avait des regrets sur sa réaction à la fiche de préférences. Au début, le chef Rachel nous a donné un simple «non».

Pourtant, elle a ensuite ajouté: « Rétrospectivement, connaissant les invités eux-mêmes, ils sont incroyables. Mais, la feuille elle-même justifiait cette réaction … Je vais posséder cette merde. »