Rachel Brosnahan dit que les bébés sont des partenaires de scène de cauchemar et admet que le casting de son dernier film – I’m Your Woman – est peut-être « tout va au mauvais endroit pour réveiller un bébé endormi ».

La merveilleuse star de Mme Maisel incarne la ménagère de banlieue Jean qui se retrouve en fuite avec son bébé après la disparition de son mari criminel.

Le drame policier inspiré des années 1970 a utilisé des jumeaux appelés Justin et Jameson pour jouer le bébé Harry, qui Brosnahan dit « avait des personnalités très différentes ». Elle dit qu’essayer d’élaborer une stratégie comment et quand ils ont utilisé chacun d’eux était un défi.

Image:

Jean passe de femme au foyer passive à «héros d’action». Photo: Amazon Studios



Brosnahan a déclaré à Sky News: « Les bébés ne jouent pas, ils ne sont pas du tout professionnels et ils ne font que vivre leur vie … Il y avait de belles scènes que Julia et Jordan [creators of the film Julia Hart and Jordan Horowitz] a écrit que cela s’est manifestement effondré à la minute où il a fallu que le bébé interagisse avec moi ou simplement sourire ou rire.

« Et bien sûr, tous ces jours-là, ils pleuraient et ne l’avaient pas. Ils se sont parfois endormis au milieu d’une scène. Et nous allons tous au mauvais endroit pour réveiller un bébé endormi. Mais de l’autre côté de cela, ils ont créé ces moments magiques auxquels nous n’aurions pas pu nous attendre. «

Dans le film, qui a également été réalisé par Julia Hart, Jean fait équipe avec Teri (interprétée par Marsha Stephanie Blake), l’épouse du vieil ami de son mari, et le couple se retrouve plongé dans un monde criminel.

Blake travaillait également en étroite collaboration avec un jeune acteur pour la première fois, qui jouait son fils. Elle dit que son statut de recrue était en fait un avantage.

Elle a déclaré à Sky News: « Vous ne voulez pas de quelqu’un qui soit trop poli, bizarrement, vous voulez quelqu’un qui peut être un enfant. Il avait beaucoup de questions, mais il était toujours excité.

« Il a pleuré le dernier jour parce qu’il était si heureux d’avoir fait cette chose et d’avoir rencontré toutes ces personnes et il nous considérait comme ses amis. Il ne pouvait pas croire que maintenant il devait partir. Et donc, bien sûr, il nous a tous fait pleurer. «

Image:

Brosnahan avec Marsha Stephanie Blake, qui joue Teri. Photo: Amazon Studios



Une version féminine d’un genre typiquement masculin, les deux femmes disent que la chance de récupérer le drame policier des années 1970 les a attirées vers leur rôle.

Brosnahan explique: «C’est une histoire vraiment différente de la maternité que tout ce que j’ai jamais vu et qui reconnaît et célèbre un chemin non traditionnel vers la maternité – une lutte pour la maternité et une relation non-Instagram parfaite avec un enfant. «

Elle dit également que le rôle était «passionnément différent» de son rôle précédent de Midge Maisel – qui était également une femme au foyer de banlieue.

«D’une part, vous avez ce personnage confiant, bruyant et fier de Midge qui a l’énergie d’un colibri et se déplace à un million de kilomètres à l’heure.

«Et puis vous avez Jean qui est calme et immobile et très prudente avec ses mots et qui vient d’un lieu d’insécurité et de traumatisme profonds et qui poursuit ce voyage image par image de cette femme à sa transformation en action de cette femme tranquille héros en quelque sorte. «

Blake, dit que non seulement le film a mis les femmes au centre de l’histoire, mais aussi des personnages noirs auparavant ignorés.

Elle a expliqué: « J’ai grandi en ne regardant que des drames de la vieille criminalité avec mon père. Nous avions une télévision en noir et blanc en Jamaïque et nous les regardions juste tous les dimanches. Il n’y avait jamais de Noirs dans ces choses et je n’ai pas fait t y réfléchir – j’étais un gamin et je m’en fichais.

« Mais en fait, les Noirs existaient à cette époque, alors comment se fait-il que nous ne les ayons jamais vus? J’adore le fait que Julia et Jordan aient choisi d’écrire un film où vous voyez ces personnages venir au premier plan de l’histoire. »

I’m Your Woman est maintenant diffusé dans certains cinémas britanniques et en streaming sur Amazon Prime Video.