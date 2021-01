Rachel Brosnahan dit que «Mme Maisel» est son rôle de rêve

Le vendredi 29 janvier Rachel Brosnahan s’est rendu sur Instagram pour partager une photo de l’ensemble de la saison quatre de La merveilleuse Mme Maisel. La comédie Prime Video a commencé à filmer sa dernière saison à New York ce mois-ci et semble suivre les protocoles de production COVID-19.

Comment savons-nous cela? Eh bien, dans le dernier téléchargement de Brosnahan, elle a été vue tenant un parapluie transparent qui a été modifié pour garder les germes à distance. Sans oublier, sa co-star Kevin Pollak, qui joue Moishe Maisel, est repéré assis à six pieds et portant un masque.

Brosnahan a légendé de façon hilarante la photo, « Dimanche dans le parc avec Covid. » Si vous plissez les yeux, cela ressemble à un Georges Seurat La peinture.

Et il semble que nous ne soyons pas les seuls à apprécier la mise à jour de l’actrice primée aux Emmy Awards. Ruisseau Schitt co-créateur et star Dan Levy a commenté, « Cloué. » Broadway Stéphanie J. Block a également sonné, « Une beauté et sa bulle. »

Même acteur Zachary Levi, qui est apparu dans la saison deux de Mme Maisel, a plaisanté en disant que le tournage avait l’air « amusant ». Quelle humeur, non?